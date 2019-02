Iceta: La falta de diálogo es lo que pone en riesgo la unidad de España

Santa Cruz de Tenerife, 9 feb (EFE).- El primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, ha alertado hoy de que la incapacidad para el diálogo de los independentistas y del PP es lo que puso en riesgo la unidad de España entre 2014 y 2017, con Mariano Rajoy al frente del ejecutivo.

Iceta, que ha visitado Tenerife para recoger un premio del PSOE de Los Realejos precisamente por su perseverancia para el diálogo, ha afirmado que la manifestación de mañana en Madrid, promovida por PP, Cs y Vox, no es a favor de la unidad de España, que ahora ya no está amenazada, sino contra Pedro Sánchez y contra el diálogo para resolver la crisis catalana.

Por eso ha considerado un error que militantes y simpatizantes del PSOE hayan anunciado su asistencia, ya que la manifestación "no es por la unidad de España, sino por la unidad de la derecha contra Pedro Sánchez".

Los recientes insultos de Pablo Casado a Pedro Sánchez dan idea de "lo que puede ofrecer la derecha", cuyos tres representantes pelean a ver "quien está más en contra" del presidente y más a favor de la crispación, frente a un Gobierno progresista y con capacidad de diálogo.

Según Iceta, a la vista de la propuesta del Gobierno a los independentistas para la mesa de negociación, son estos los que deben explicar por qué no han aceptado esa vía para empezar a hablar, y ha afirmado que no se puede pretender que una negociación consista en que le den la razón a uno o en prefigurar el resultado.

Pese a todo, ha agradecido al Gobierno que haya explorado esa vía, porque aunque "el diálogo implica riesgos, solo dialogan los valientes, la valentía es el diálogo y el pacto; quienes se sienten débiles o no confían en sus argumentos no quieren dialogar".

En esa línea, ha lamentado que Ciudadanos "se esté radicalizando en sentido conservador" y en contra de soluciones dialogadas y negociadas y haya decidido disputar el espacio de la derecha al PP.

Ha agregado que quienes pensaban que los socialistas iban a negociar la autodeterminación se equivocaban, el Gobierno ya anunció que esa línea no la iba a traspasar nunca y eso es lo que ha ocurrido.

También ha lamentado que este "intento muy serio" del Gobierno de buscar caminos de diálogo en el marco de ley no haya prosperado y aseguró que aún no entiende por qué los independentistas no lo han aceptado.

En Cataluña hay una división profunda sobre el camino a seguir, no hay una mayoría independentista, y tarde o temprano tendrá que abrirse ese proceso de diálogo entre catalanes y de Cataluña con España, ha subrayado.

"Ni la independencia es posible, ni tampoco la recentralización del Estado o la congelación de las autonomías, nuestra propuesta es profundizar en el autogobierno", ha dicho el líder del PSC.

Además, ha considerado que el juicio que comienza esta semana contra los líderes independentistas "no es el marco más adecuado" para que las conversaciones fructifiquen.

"Es una paradoja: el fracaso de la política lleva al juicio y ahora el juicio puede impedir actuar a la política".

El líder del PSC ha señalado también que hay que desvincular el conflicto en Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado, que ponen fin a la dinámica de recortes sociales y son buenos para todos los ciudadanos, pero también para Cataluña y para Canarias desde la perspectiva territorial.