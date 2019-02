Guirao: Unidad de España la pone en peligro quien no trabaja por convivencia

Lorca , 9 feb :- El ministro de Cultura, José Guirao, ha dicho este sábado que "la unidad de España la ponen en peligro los que no trabajan por la convivencia", en alusión a la manifestación convocada para mañana en Madrid por PP, Cs y Vox contra la gestión del Gobierno de la crisis catalana.

"No hay otro medio para trabajar por convivencia que el diálogo" y "todo lo demás es algarada e intentar enfrentar unos territorios con otros", ha opinado el ministro en Lorca, durante una visita a un museo cuando lo periodistas le han preguntado por la crisis en Cataluña.

Guirao ha afirmado que "los independentistas lo han puesto muy difícil", si bien ha añadido que la obligación del Gobierno "es que esta situación malhadada se supere".

El titular de Cultura y Deporte ha abundado en que la única manera para resolver el conflicto es "hablando, acordando y dialogando", pero ha precisado que el marco de esa negociación no puede ser otro que "la Constitución y no la autodeterminación".

Guirao se ha mostrado convencido de que "hay muchas cosas que se pueden hacer, siempre dentro de la Constitución", y ha reiterado que "la autodeterminación en ningún caso".

Ante la situación actual, el ministro ha pedido que no se divida más a la población y que los políticos hagan su trabajo "seriamente, sin eslóganes ni algaradas".

También ha pedido que no se olvide que hay dos millones de catalanes que votan el independentismo, "y eso hay que revertirlo", ha dicho, al tiempo que afirmaba que no hay "otra manera pacífica" de hacerlo que no sea el diálogo.

Ha añadido el ministro que "lo que no es pacífico tampoco está en la Constitución", y ha calificado como "tormenta en un vaso de agua" la polémica generada en los últimos días a costa de la figura del 'relator' que anunció el Gobierno.