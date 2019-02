Feijóo inaugura en Nueva York una muestra que retrata al emigrante gallego

Nueva York, 9 feb (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguró este sábado en el Museo de Ellis Island, en Nueva York (EEUU), una muestra fotográfica que retrata el éxodo de gallegos hacia el continente americano a finales de la década de los 50 y principios de los 60.

La exhibición está compuesta por más de 70 instantáneas del fotógrafo Alberto Martí que fueron tomadas en los puertos de La Coruña y Vigo, y suponen un reflejo de la dura realidad que vivieron un gran número de familias gallegas forzadas a emigrar en busca de un futuro mejor.

La exposición es "un homenaje a la epopeya de millones de gallegos y un agradecimiento a los Estados Unidos", la tierra de acogida, aseguró Feijóo en el acto en Ellis Island, una isla situada cerca de Manhattan que sirvió como puerta de entrada para más de 12 millones de inmigrantes desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.

Feijóo alabó durante el evento el poder de adaptación de los emigrantes gallegos, al tiempo que destacó que nunca olvidaron sus raíces.

"El gallego supo ser de aquí sin dejar de ser de allá", apuntó ante unos doscientos asistentes, en su mayoría gallegos o descendientes de gallegos residentes en Nueva York y Nueva Jersey.

Las fotografías, que pueden verse desde este sábado hasta el próximo 5 de mayo, están expuestas en la planta superior del edificio que sirvió como centro de recepción de inmigrantes, donde las autoridades estadounidenses llevaban a cabo revisiones médicas e interrogatorios para evitar la entrada en el país de enfermos o criminales.

El éxodo de los gallegos, que huían de la pobreza de la región durante la dictadura de Francisco Franco, "marcó para siempre su personalidad", dijo Feijóo, que añadió que "no hay ningún pueblo que no sea apto para la libertad y no hay un pueblo que no sea apto para el progreso".

La exhibición está estructurada en torno a tres temas: la salida, el retorno y el navío portugués SS Santa María, que viajaba desde Caracas hasta Lisboa y Vigo, y que en 1961 fue secuestrado por el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), un grupo armado que luchaba contra Franco y contra el mandatario portugués Antonio de Oliveira Salazar.

Las bandas de gaita y danza de Nueva York y Nueva Jersey amenizaron el evento con canciones y bailes tradicionales, al que también asistieron la gaitera gallega de residencia neoyorquina Cristina Pato; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; y el cónsul de España en Nueva York, Rafael Conde de Saro.