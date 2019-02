El SUP denuncia la "precariedad de efectivos" y reclama 10.000 más

Ávila, 9 feb (EFE).- La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha denunciado este sábado en Ávila el momento de "precariedad de efectivos" que vive el Cuerpo Nacional de Policía y ha reclamado, al menos, en torno a 10.000 agentes más en las comisarías.

Gracia ha realizado estas declaraciones a los periodistas minutos antes de participar en la inauguración de un curso universitario sobre "Cíber-seguridad y delitos informáticos", organizado por el SUP, con colaboración con Kaspersky y el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU).

La secretaria general del SUP ha llamado la atención sobre el "momento de precariedad de efectivos" que vive un Cuerpo que cuenta en la actualidad con entre 63.000 y 64.000 efectivos en España y al que le faltan desde su punto de vista en torno a 10.000 más.

Para justificar su reclamación, Mónica Gracia ha señalado que en la actualidad la tasa de reposición, aunque ha pasado de los 150 a los 3.000 efectivos, estos últimos no acabarán su proceso formativo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y en las comisarías -prácticas- hasta dentro de dos años.

Mientras tanto, ha recordado que se están jubilando "mil policías cada tres meses", de ahí que a su juicio exista "un problema muy importante de falta de efectivos".

Ha defendido que "el número de agentes no tiene que ver con la situación económica", ya que "eso tiene que estar por encima de que el país vaya bien o mal".

"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad los ciudadanos no pueden vivir", ha apuntado la secretaria general del SUP, quien ha recordado que esa falta de efectivos está siendo "paliada" a costa de "las horas que están haciendo los policías".

Por estos motivos ha denunciado la "falta de 10.000 policías más en las comisarías" de España, lo que situaría la plantilla "siempre" por encima de un mínimo de 70.000 efectivos.