Coreógrafo Daniel Doña quiere dar visibilidad a la danza española en EEUU

Phoenix , 8 feb .- El coreógrafo y bailarín español Daniel Doña quiere dar "visibilidad" a la danza de su país en los estados de Texas y Nuevo México (EEUU), donde en los próximos días presentará un espectáculo e impartirá cursos y talleres.

"Con esta gira tengo la oportunidad de poder acercar la danza española al público americano, una hazaña, casi una proeza, que nos va a permitir visibilizar este arte", dijo a Efe vía telefónica el granadino, quien resaltó la dificultad de la misión dada "la gran globalización" que ostenta el flamenco.

Doña, nacido en 1977, iniciará mañana sábado una gira que se prolongará hasta el 16 de marzo, durante la que presentará el espectáculo "Histórica Danza Española", acompañado del bailarín Cristian Martín, y dará cursos de formación en algunas escuelas de Dallas (Texas) y en The University of New Mexico.

"Algunos han estudiado danza estilizada en escuelas privadas en España, pero tener la posibilidad de trabajar con artistas españoles en sus propias ciudades es una oportunidad muy excepcional", recalcó el coreógrafo, señalado como uno de los máximos exponentes de la danza española actual, capaz de integrar en su propuesta estética el flamenco y lenguajes contemporáneos.

"Ahora hay una corriente de artistas españoles que están volviendo a acompañar con las castañuelas sus bailes flamencos, este fenómeno nos está dando la oportunidad de internacionalizar no solo el instrumento, sino la danza", agregó Doña.

El bailarín presentará la citada puesta en escena en el Moody Performance Hall de Dallas los días 14, 15 y 16 de febrero, como coreógrafo y director de escena y en colaboración con la Orchestra of New Spain de Dallas, cuyo director, Grover Wilkins, le propuso este encargo en el que caben folías, jácaras, zarabandas y canarios.

Doña relata que aceptó de inmediato la propuesta de Wilkins, un especialista en música barroca, ya que no solo era una oportunidad para ofrecer una muestra de la danza española actual sino convertir la puesta en escena en "un espectáculo pedagógico".

"(La puesta) brinda muchas claves de lectura para quien no conoce cuales fueron los principios musicales y coreográficos de nuestra danza española", explicó el bailarín.

En el marco de esta gira del 18 de febrero al 14 de marzo Doña y Martín impartirán clases de danza española y escuela bolera, respectivamente, como maestros invitados en The University of New Mexico, y participarán en el nuevo proyecto coreográfico de la compañía Yjastros, del National Institute of Flamenco de Albuquerque.

Finalmente, Doña cerrará su gira el 15 y 16 de marzo con la puesta de "Histórica Danza Española" en el National Hispanic Center de Albuquerque (Nuevo México), de nuevo con Martín como bailarín invitado y con miembros de la compañía Yjastros, a quienes ha enseñado en el pasado.

"Fueron los primeros alumnos a los que tuve la oportunidad de transmitir mi particular visión de la danza española y que presentarán "Suite preflamenca", que fue la pieza coreográfica que creé para ellos en 2017", indicó.