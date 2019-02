Viernes, 8 de febrero de 2018

Madrid (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta y líder del PP gallego , Alberto Núñez Feijoo, han cambiado su agenda del domingo y asistirán a la manifestación convocada en Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Cataluña. También el exprimer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha anunciado que acudirá "sin ningún complejo" a la protesta.

PRESUPUESTOS 2019

PDeCAT pide concreción en las mesas sobre Cataluña para retirar su enmienda a los Presupuestos

Madrid (EFE).- La enmienda a la totalidad del PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ha sido registrada este viernes en el Congreso, pide al Gobierno concreción en las mesas de diálogo político para resolver el conflicto en Cataluña como paso previo para poder retirar su iniciativa. También Ciudadanos y Coalición Canaria han registrado este viernes una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado de 2019.

PABLO CASADO

Los sindicatos, escandalizados por "barbaridades" de "la derecha" contra las mujeres

Madrid (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se han manifestado este viernes "escandalizados" por las "barbaridades" y los "discursos reaccionarios" contra las mujeres emitidos por algunos partidos de "la derecha", en relación con las declaraciones de Pablo Casado a Efe defendiendo la abolición de la Ley del Aborto para sustentar las pensiones. El director general de Save The Children, Andrés Conde, ha considerado positivo que el líder del PP, Pablo Casado, haya recuperado el debate sobre la natalidad y ha opinado que si las mujeres no tienen más hijos es porque no pueden permitírselo económicamente y no existen medidas "para corregir ese problema".

VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre tras hallar a su pareja descuartizada en un congelador

Alcalá de Henares (Madrid) (EFE).- La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de 42 años tras hallar el cadáver descuartizado de su pareja, una joven de 22 años, en un arcón congelador en una vivienda de Alcalá de Henares, en Madrid. La madre de la víctima denunció su desaparición el pasado mes de diciembre, aunque no tenía contacto con ella desde septiembre de 2017

VIOLENCIA MACHISTA

El 97 % de mujeres han sufrido agresiones machistas durante el ocio nocturno

Barcelona (EFE).- Un 97 % de las españolas han soportado comentarios incómodos de carácter sexual por parte de hombres, un 86 % han recibido insistencias ante sus negativas, un 81% han padecido tocamientos no consentidos, un 44% se han visto acorraladas y un 22% han sido violadas, en contextos de ocio nocturno.

DIA RESULTADOS

DIA anuncia hasta 2.100 despidos en españa tras perder 352,6 millones en 2018

Madrid (EFE).- El grupo de distribución DIA registró pérdidas por valor de 352,6 millones de euros en el ejercicio 2018, en contraste con los 101 millones de euros de beneficio de un año antes, e iniciará un proceso de despido colectivo en España que afectará a un máximo de 2.100 personas

ESPAÑA VENEZUELA

La Justicia rechaza extraditar a tres venezolanos por vulneración de derechos

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha rechazado por mayoría extraditar a tres venezolanos -la que fuera enfermera de Hugo Chávez, su marido y otra persona relacionada con la petrolera PDVSA-, por posible vulneración de derechos fundamentales en el caso de ser entregados.

POBREZA INFANCIA

Save the Children: cuesta más no hacer nada contra la pobreza infantil

Madrid (EFE).- Uno de cada cuatro niños seguirá en situación de pobreza en 2030 si no se adoptan medidas para combatir "esa enfermedad crónica", que podría reducirse del 28,3 % al 17 en 2030 con voluntad política y una inversión similar a la media de la UE, que según Save the Children tendría menos coste que no hacer nada.

LIBERTAD INFORMACIÓN

El secreto profesional se usó como arma contra la prensa en 2018, según RSF

Madrid (EFE).- 2018 ha sido un año "controvertido" para la libertad de expresión en España, donde a los periodistas se les ha atribuido el deber, que no les corresponde, de custodiar casos bajo secreto sumarial y se ha usado la revelación de secretos como "arma arrojadiza" contra ellos, denuncia Reporteros sin Fronteras (RSF).

SALVADOR TÁVORA

Muere en Sevilla el dramaturgo y coreógrafo Salvador Távora a los 88 años

Sevilla (EFE).- El dramaturgo y coreógrafo Salvador Távora ha muerto hoy en Sevilla a los 88 años, según han informado a Efe fuentes próximas al creador teatral.

CONDENA RACISMO

Condenado el dueño de un bar que expulsó a cinco clientes por ser negros

Barcelona (EFE).- Una juez de Arenys de Mar (Barcelona) ha condenado a una inhabilitación de dos años y medio para trabajar en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre al dueño de un bar que expulsó de su establecimiento a cinco clientes por ser negros, a los que ahora deberá indemnizar con 300 euros a cada uno.

BEBÉ MALTRATO

Tres detenidos por zarandear al bebé que cuidaban y causarle heridas graves

Murcia (EFE).- Dos hombres y una mujer han sido detenidos por la Policía Nacional en Murcia acusados de herir de gravedad a una bebé de 10 meses a la que cuidaban, que se encuentra ingresada en el hospital con lesiones producidas por el llamado "síndrome del zarandeo", según han informado este viernes fuentes policiales.

TIEMPO INVIERNO

Dos frentes devuelven la nieve y la lluvia al norte este fin de semana

Madrid (EFE).- Dos frentes poco activos desplazarán este fin de semana el anticiclón de la mitad norte de la península y dejarán lluvia, nieve en cotas relativamente bajas, descenso de las temperaturas y rachas fuertes de viento en el litoral, mientras que persistirá el dominio de las altas presiones en el resto de España.