Varadkar celebra que Londres y Bruselas sigan negociando un plan de salida

Dublín, 8 feb (EFE).- El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, afirmó hoy que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) seguirán conversando para lograr un "brexit" ordenado y evitar el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas tras este divorcio.

El líder democristiano efectuó esas declaraciones en Belfast, antes de reunirse con los cinco principales partidos de Irlanda del Norte, desde donde regresará a Dublín para cenar esta noche con su colega británica, la conservadora Theresa May.

En declaraciones a los medios, Varadkar subrayó que en estos contactos, tanto con las formaciones como con la "premier", no se "negociarán" aspectos relacionados con el acuerdo de salida.

"Es una oportunidad para que nos reunamos de nuevo e intercambiemos perspectivas sobre el 'brexit', pero, por supuesto, no negociaremos, ya que eso solo sucede entre la UE y el Reino Unido", señaló el "taoiseach" (primer ministro irlandés).

El objetivo es "escucharnos los unos a los otros", prosiguió Varadkar, cuyas relaciones con el país vecino se han deteriorado en los últimos dos años como consecuencia de esta separación y, sobre todo, por la cuestión de la salvaguarda fronteriza, incluida en el acuerdo del "brexit" que May pactó con Bruselas, pero que ha rechazado el Parlamento de Londres.

Esa cláusula de seguridad prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes, a fin de mantener abierta su frontera con Irlanda, clave para sus economías y el proceso de paz.

"Creo que todo el mundo quiere evitar un escenario de no acuerdo y una frontera dura, todo el mundo quiere seguir teniendo una relación política y económica muy estrecha entre el Reino Unido e Irlanda, pase lo que pase", dijo hoy Varadkar.

El "taoiseach" advirtió de que el tiempo para lograr un acuerdo de salida se agota y se comprometió a "trabajar duro" para encontrar una solución "tan pronto como sea posible".

La visita de May a Dublín se produce un día después de que pidiera en Bruselas garantías vinculantes para asegurar que su país no permanecerá indefinidamente atado a las normas del mercado único europeo si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

Los líderes comunitarios han cerrado filas en torno a Irlanda y han recalcado que no renegociarán el acuerdo de retirada y, por tanto, la salvaguarda irlandesa incluida en él, aunque se han mostrado dispuestos a revisar la declaración política sobre la futura relación entre ambas partes.