Sebastián Martos no irá a Europeo de Glasgow por lesión en tendón de Aquiles

Jaén, 8 feb (EFE).- Sebastián Martos, triple campeón de España de 3.000 metros obstáculos y olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016, anunció a EFE que ha renunciado a competir en los Europeos de Glasgow y a los Campeonatos de España de pista cubierta por una lesión en el tendón de Aquiles.

El atleta jiennense reveló que la lesión se produjo en la Carrera Internacional Noche de San Antón celebrada el día 19 de enero y dijo que "por correr con mucho dolor", generó líquido en el tendón de Aquilés, lo que le tuvo completamente parado durante diez días.

"Ahora ya he vuelto a correr poco a poco y estoy en proceso de recuperación de la lesión, pero he renunciado a los campeonatos de España y de Europa de Glasgow al no darme tiempo a llegar en plenitud de condiciones", comentó.

La intención de Sebastián Martos es reaparecer en el Campeonato de España de Campo a Través el 10 de marzo en la ciudad de Cáceres.

"Si todo va bien entrenaré estas cinco semanas todo lo posible hasta el Campeonato de España de cross, que es cuando tengo previsto reaparecer", dijo.

A partir del mes de abril, empezará a centrarse en la preparación de verano y del Mundial de Doha (Qatar), que se celebrará en septiembre.

"El objetivo es competir en mi cuarto Mundial, tras Moscú, Pekín y Londres, y estoy seguro que llegaré pletórico a la temporada de verano que empieza en mayo", afirmó.