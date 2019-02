Rita Maestre: No habrá candidaturas diferentes porque Carmena es imbatible

Madrid, 8 feb (EFE).- La portavoz del Gobierno de Manuela Carmena en Madrid, Rita Maestre, ha asegurado este viernes que "no va a haber candidaturas diferentes en la ciudad de Madrid" porque "todo el mundo sabe que Carmena es una líder indiscutible e imbatible".

Así lo ha defendido en una entrevista en TVE, donde se ha mostrado "bastante segura" de que la exjueza seguirá gobernando y en la que ha confiado en que se logre una candidatura de confluencia en la capital con presencia de Podemos.

"Eso es lo que yo espero, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande. Si en la ciudad de Madrid sigue gobernando una jueza honesta (...) o si vuelve un partido extremadamente corrupto como es el PP con el apoyo de la extrema derecha", ha afirmado.

La edil madrileña, suspendida temporalmente de militancia en noviembre por no ir a primarias, ha asegurado que sigue formando parte de Podemos "de espíritu" y también por "cotización", y ha afirmado que no tiene "constancia" de su suspensión: "Pago mis cuotas, sigo en el grupo de la dirección, me sigo sintiendo de Podemos", ha explicado.

Maestre ha criticado que la dirección de Podemos en Madrid no tuviese "a bien" repetir el proceso de 2015, cuando las primarias se celebraron en el seno de Ahora Madrid y no del partido 'morado' como pidió Carmena para Más Madrid, una postura que para la edil "ha empeorado la situación mucho" "sin necesidad".

Además, la portavoz municipal ha confiado que tras el "ruido" de la crisis abierta por la adscripción de Íñigo Errejón a la plataforma de Carmena, habrá una "fase de reflexión y serenidad" en la que cada uno debe ser "responsable".