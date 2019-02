La UE y el Reino Unido buscan una salida al laberinto del "brexit"

Bruselas, 8 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido intentarán en las próximas semanas superar el estancamiento en el que se encuentra el "brexit", pese a que Bruselas sigue descartando renegociar el acuerdo de retirada y la salvaguarda irlandesa incluida en ese pacto.

Tras el encuentro de este jueves entre el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, ambos emitieron un comunicado en el que aseguraban haber acordado que sus equipos "deberían mantener conversaciones sobre si se puede encontrar un camino que obtenga el mayor apoyo posible" en Londres y respete la postura de la UE.

El escrito añadía que May y Juncker se citarán de nuevo antes del fin de febrero.

Además, el Ejecutivo comunitario anunció ayer que el próximo lunes mantendrán una reunión el negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, y el ministro británico para la salida de la UE, Stephen Barclay, en Estrasburgo (Francia).

Pese a los anuncios sobre nuevos encuentros y conversaciones, Juncker recalcó tras la reunión del jueves con May que la UE no renegociará el acuerdo de retirada, aunque se mostró dispuesto a modificar la declaración política sobre la futura relación de la Unión Europea con el Reino Unido.

"El presidente Juncker (...) expresó su disposición para revisar la redacción de la declaración política acordada por la UE a veintisiete y el Reino Unido, para ser más ambiciosos en términos de contenido y velocidad en lo relativo a la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido", rezaba el comunicado conjunto.

El pasado 25 de noviembre, los líderes de los veintisiete países que seguirán en la UE tras el "brexit" respaldaron el pacto de retirada del Reino Unido, que incluye la solución de emergencia para Irlanda, y una declaración política con las líneas generales sobre la futura relación entre Londres y Bruselas.

La mandataria británica viajó el jueves a Bruselas después de que la Cámara de los Comunes aprobara el 29 de enero una enmienda que pedía renegociar la salvaguarda para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, el elemento más problemático para ratificar el pacto de salida en el Parlamento de Westminster.

En un encuentro que se prolongó durante menos de dos horas, Juncker reiteró que la UE no renegociará el acuerdo de retirada y, por tanto, la salvaguarda irlandesa incluida en él.

El comunicado conjunto añadía que May describió "el contexto en el Parlamento del Reino Unido y la motivación" por la que se votó la enmienda para renegociar la salvaguarda, que en su forma actual propone que todo el Reino Unido permanezca en la unión aduanera tras el "brexit" y que Irlanda del Norte se alinee con ciertas normas del mercado único para evitar una frontera física en la isla.

Sin embargo, esa solución de emergencia solo entraría en vigor si durante la transición, en la que la UE y el Reino Unido negociarán su futura relación y que en principio concluirá el 31 de diciembre de 2020, no se logra un remedio alternativo.

Según la nota conjunta de Juncker y May, la mandataria planteó "varias opciones" para hacer frente a las preocupaciones de los diputados británicos sobre la salvaguarda.

Aun así, no dieron más detalles ni el presidente de la Comisión ni la líder conservadora, que también se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Fuentes comunitarias indicaron a Efe que durante la reunión del jueves Tusk "sugirió" a la primera ministra que el plan del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, "podría ser una forma de salir del 'impasse'".

Corbyn ofreció ayer respaldar el pacto del "brexit" si incluye una unión aduanera, un "alineamiento cercano" con el mercado único que permita "instituciones compartidas" entre ambos lados del canal de la Mancha, replicar los "derechos y protecciones" comunitarios, participar en las agencias y programas de fondos europeos, así como compromisos "no ambiguos" sobre cooperación en seguridad.

Las fuentes europeas añadieron que May no ofreció "ninguna propuesta nueva, concreta" sobre cómo seguir adelante y el propio Tusk escribió en Twitter tras la cita que "todavía no hay avances a la vista".

Por su parte, la primera ministra británica insistió tras la reunión en realizar cambios legalmente vinculantes en el acuerdo de retirada.

"Con esos cambios en la salvaguardia irlandesa, junto al trabajo que hemos estado haciendo en los derechos de los trabajadores y en otras áreas, lograremos una mayoría estable en el Parlamento", aseguró May.