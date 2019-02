Osasuna prolonga su racha a costa de un inoperante Sporting

Gijón, 8 feb (EFE).- Un inoperante Sporting encajó su tercera derrota consecutiva en casa, esta vez ante el Osasuna, que se aprovechó de dos errores defensivos para prolongar su racha victoriosa y presentar su candidatura al ascenso directo.

José Alberto se decidió por Álex Pérez e Ivi López para sustituir a lo sancionados Babin y Carmona, lo que en el caso de López suponía su debut con la camiseta del Sporting mientras que el resto del equipo fue el mismo que ganó en Extremadura.

Los rojiblancos, que habían perdido sus dos últimos partidos en El Molinón ante Zaragoza y Deportivo de La Coruña buscaban una segunda victoria consecutiva tras la conseguida la pasada jornada en Extremadura, pero el Osasuna llegaba en su mejor momento de la temporada y los primeros minutos fueron de tanteo en el centro del campo sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponerse al otro.

La lucha se centró en el centro del campo ya que ninguno de los dos equipos era capaz de llegar a las inmediaciones del área rival más allá de centros laterales muy defectuosos o disparos lejanos que ni siquiera llevaban la dirección de la portería.

Un cabezazo de Unai García que salió muy elevado en el saque de una falta fue el primer intento navarro de poner en apuros a un Mariño que al igual que Rubén Martínez en la otra portería apenas tenían ocasión de intervenir.

Sin embargo el Osasuna enlazó unos minutos de fuerte presión sobre la salida del balón del Sporting y empezó a crear peligro, lo que puso nerviosa a la defensa local, que se veía incapaz de alejar el balón con cierto criterio y este siempre caía en los pies de un jugador del equipo pamplonés.

Primero Torres y luego Rubén García probaron suerte pero sin acierto a lo que respondió el Sporting con una internada por la banda izquierda en una jugada entre Canella y Aitor García que resolvió sin apuros el portero visitante.

El Osasuna se adelantó en el marcador antes del descanso en el saque de un córner que cabeceó hacia atrás Rubén García lo que sorprendió a la defensa local, que no acertó a tapar un remate de Oier a pesar de su forzada postura, ya que el balón acabó en la red.

La primera parte del Sporting fue realmente mala sin ni un solo remate a puerta y sin ideas para jugar el balón, lo que permitió al Osasuna irse al descanso sin apenas haber pasado apuros en los primeros 45 minutos.

Los aficionados locales estaban expectantes para ver lo que podían ofrecer los refuerzos llegados en las últimas horas del mercado de invierno como Aitor García e Ivi López pero ambos estuvieron tan mal como el resto del equipo.

Para colmo de males, el central Peybernes se lesionó a falta de dos minutos para el descanso y José Alberto tuvo que echar mano de Carlos Cordero, un lateral pero al que el técnico rojiblanco también utilizó como central en su etapa en el filial.

Este incidente hizo variar el dibujo táctico de los rojiblancos ya que José Alberto apostó por jugar con tres centrales, Álex Pérez, Cristian Salvador y Cordero y con Geraldes, y Canella como carrileros.

Además del cambio táctico el técnico del Sporting dio entrada a un segundo delantero, Álex Alegria en lugar de Ivi López cuyo debut en El Molinón no será precisamente recordado por los aficionados.

El juego sin embargo no varió con respecto a la primera mitad con un Sporting sin ideas y un Osasuna que buscaba más guardar su portería que buscar el segundo gol que, no obstante estuvo a punto de conseguir y si no lo hizo fue por un estrepitoso fallo de Torres, que chutó fuera cuando estaba solo y sin portero.

El mal juego local provocó constante silbidos desde la grada que veía como su equipo podía encajar la tercera derrota consecutiva en campo propio y, lo que es peor, dejando una pésima imagen.

Torres tuvo otra ocasión clara y esta vez no la desaprovechó al rematar de potente tiro a media altura un balón que pasó por entre tres defensas rojiblancos sin que ninguno acertara a despejar.

Un gol que acabó con la paciencia de los aficionados, que veían como las opciones de luchar por el ascenso se escapaban a marchas aceleradas mientras que el Osasuna, sin hacer un buen partido, prolonga su excelente racha de resultados y presenta su sería candidatura al ascenso directo.

- Ficha técnica:

0.- Sporting: Mariño, Geraldes, Peybernes (Cordero m, 44), Álex Pérez, Canella, Cristian Salvador, Aitor García, Hernán Santana (Robin Lod m, 75), Nacho Méndez, Ivi López (Álex Alegría m, 45) y Djurdjevic.

2.- Osasuna: Rubén Martínez, Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc, Oier, Fran Mérida, Roberto Torres, Rubén García (Luis Perea m, 82), Rober Ibáñez (Kiki Barja m, 75) y Brandon (Xisco m, 88).

Goles: 0-1, Oier (m, 37), 0-2, Torres (m, 69)

Árbitro: Ais Reig. Mostró tarjetas amarillas a David García (m, 57), Djurdjevic (m, 74)

Incidencias: Alrededor de 17.000 espectadores.