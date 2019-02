El Obradoiro busca confirmar su mejoría en Valencia

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- Elclub de baloncesto Monbus Obradoiro buscará en la Fontenta, donde le espera un Valencia Basket que encadena trece victorias entre Liga Endesa y Eurocup, una victoria de prestigio que le permita confirmar los síntomas de recuperación que ha transmitido en sus últimos partidos.

El duelo ante el conjunto taronja supondrá un exigente examen para el Obradoiro, que sufre cuando juega lejos de su afición -una sola victoria en sus últimas ocho salidas, ante el Tecnyconta Zaragoza.

"Tenemos que ser capaces de no regalar más allá que lo que la calidad del rival te haga pagar. Las pérdidas, no recibir muchos puntos de contraataque, no dar segundas opciones en el rebote en ataque... Son aspectos en los que tenemos que estar muy bien si queremos ganarles", advirtió el técnico gallego, Moncho Fernández.

Al preparador del Obradoiro le preocupa la facilidad de los jugadores de Jaume Ponsarnau para tirar de tres, por eso considera fundamental que su equipo esté rápido en el repliego e intenso en la defensa posicional.

"El traje táctico que Jaume ha diseñado para ellos les va perfecto. Son capaces de explotar esa polivalencia que tienen sus jugadores, con pívots que juegan muy bien de espaldas al aro, pero a la vez todos son capaces de tirar desde fuera. Y tienen exteriores que son capaces de jugar pick&roll, salir de bloqueos o incluso jugar de espaldas al aro, como San Emeterio, o cuando Doornekamp juega en el 3", explicó.

Para este choque, Moncho Fernández seguirá sin poder contar con el internacional belga Maxime de Zeeuw, aunque tanto Nacho Llovet como Andreas Obst han entrado en la convocatoria pese a que a lo largo de la semana trabajaron a menor ritmo que sus compañeros.