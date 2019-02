Museveni desautoriza a un ministro y su Miss Uganda con curvas para turistas

Kampala, 8 feb (EFE).- La idea de un ministro ugandés de lanzar un concurso "Miss Uganda con curvas" para promocionar el turismo se ha topado esta semana con fuerte oposición en el país, desde una campaña en contra por redes sociales a la desautorización formal del presidente, Yoweri Museveni.

Museveni aseguró que la propuesta del titular de Turismo, Godfrey Kiwanda, no provenía de su Gobierno y que no hay ninguna justificación para que los turistas vayan a Uganda a mirar mujeres bonitas, por lo que no permitirá que éstas expongan su cuerpo, según recoge hoy la prensa del país.

Sin embargo, también dijo que habría que hablar con las concursantes "de forma comprensiva", porque "será difícil explicarles que (los concursos de) las reinas de la belleza son apreciados, pero no para mujeres con curvas".

"Hemos creado de forma natural a mujeres bellas a las que es increíble mirar. ¿Por qué no las usamos para promover nuestra industria del turismo?", expuso el dueño de la idea, el ministro Kiwanda, que al ver el revuelo que causaba dijo que el concurso había sido "una iniciativa privada".

De inmediato, se lanzó en la plataforma Change.org una campaña dirigida al Ministerio de Turismo para que no se celebre ese concurso, que "es una degradación para la mujer".

"En un país donde las mujeres son agarradas por hombres mientras caminan por la calle, ahora lo han legalizado al hacerlo un atractivo turístico", denuncia la petición.

La Red de Mujeres de Uganda y la Asociación de Mujeres Parlamentarias pidieron la dimisión del ministro y uno de sus colegas, el titular de Ética e Integridad, Simon Lokodo, censuró el concurso por "promover la pornografía, que está prohibida en Uganda".

"¿Quieres que un turista de Austria venga para ver a mujeres con curvas? ¿Y luego qué? ¿Se quedará ahí o intentará ir más allá y descubrir qué hay debajo de esas curvas?", se preguntó Lokodo.