Míchel: "Manteniendo un nivel alto saldremos de abajo, aunque sufriremos"

Madrid, 8 feb (EFE).- Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que "habrá momentos todavía de sufrimiento", aunque apuntó que si mantienen un nivel alto saldrán de abajo para salvarse.

El Rayo Vallecano es decimoctavo clasificado con 23 puntos y esta jornada, si consigue un resultado positivo, saldrá del descenso.

"Hay que seguir nuestro camino y ver hasta dónde nos llega. La competición está muy igualada y cada traspié es un paso atrás. Hay que intentar ser regulares. Tenemos que marcarnos nuestro camino. No sabemos el número de puntos para saber si continuaremos en Primera o no", dijo Míchel.

"No sé a quién tenemos que meter abajo y no me importa. Si mantenemos un nivel alto saldremos de ahí. Habrá momentos todavía de sufrimiento, pero debemos tener plena confianza en lo que hacemos. Así vendrán los resultados", subrayó el técnico madrileño, que analizó a su rival, el Espanyol.

"Es un partido igual de complicado que los demás. El Espanyol tuvo una primera fase de competición muy buena y una segunda donde las cosas les han ido un poquito peor", señaló.

Para Míchel cuando su equipo está "al mejor nivel puede competir contra cualquier rival".

"Esa es mi única preocupación, mi equipo. Veníamos haciendo las cosas muy bien y el último partido nos alejó de ese rendimiento que solíamos tener", declaró Míchel, en alusión a la derrota con el Leganés.

"Entró más enchufado y nosotros ya a los treinta segundos tuvimos una amarilla y una falta lateral donde demostramos que no entramos bien en el partido. En esos primeros minutos el equipo no dio buenas sensaciones y lo hemos analizado. Los once tenemos que defender a muerte y atacar a muerte, teniendo la concentración de que el partido comienza en el minuto cero", apuntó.

Por último, Míchel reconoció que la derrota frente al Leganés fue "un palo que deber servir para crecer".

"Veníamos de una racha positiva y tuvimos un punto de relajación que nos ha castigado y nos ha dolido mucho. Queda mucho por delante y esta plantilla es capaz de volver a la senda del triunfo. Hay que competir cada partido como si fuera el último", manifestó.

"No puedes competir para hacer un gol sino para ganar el partido. No sé si fueron prisas, pero no vi un equipo que iba a por el rendimiento antes que a por el resultado. Hay que volver a eso, a nuestra forma de jugar y nuestro estilo", concluyó.