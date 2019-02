Lone Scherfig y Bill Nighy: lo bueno es ver en el cine gente buena

Berlín, 8 feb (EFE).- La directora danesa Lone Scherfig, responsable de abrir la Berlinale, ha apostado por descubrir en "The kindness of strangers" lo bueno que tiene la gente, lo "adorable" que son esos tipos anónimos que parecen no acertar nunca en lo que hacen.

Y el actor británico Bill Nighy agrega por su parte que en el mundo hay "miles de millones de acciones de ternura" cada día y que la cinta que el jueves inauguró el festival de cine berlinés celebra precisamente eso.

Los dos, en entrevista con Efe después del estreno de la cinta, parecen haberse puesto en sintonía con la banda sonora de una película de desarrollo previsible que en su pase de prensa recibió algunas quejas y aplausos corteses.

El filme presenta la huida a Nueva York de una madre maltratada, que coincide en la ciudad con otros personajes que atraviesan dificultades en sus relaciones con los demás y con lo que en general pueden hacer en la sociedad.

Scherfig ( Soborg, Dinamarca, 1959) dice muy convencida que le "encanta ver gente adorable en la pantalla", personas "superanónimas": "Me gusta verlos interactuar en el cine, por eso es por lo que elijo a menudo estos proyectos", justifica.

"Este filme también nos dice que somos fuertes (...) nos tenemos los unos a los otros e influimos en las vidas de los demás", agrega la directora, ganadora del Oso de Plata -Premio del Jurado- en 2000 con "Italian for Beginners" ("Italiano para principiantes").

"El guion está cerca del corazón de cualquiera, incluido el mío, y va de cómo la gente puede ser generosa y amable con el otro, que es la gran noticia", opina Nighy (Caterham, Reino Unido, 1949).

"Bueno, no es la gran noticia pero es una información muy importante porque se nos intenta convencer por parte de gente que no está sana de que ese no es el caso", matiza Nighty al describir el entusiasmo por el guion.

"Así que está bien que nos recuerden que en su mayor parte lo que caracteriza la experiencia humana las 24 horas es miles de millones de acciones de ternura. Eso es lo que pasa mayoritariamente", agrega el británico.

"Luego está la otra mierda", explica rotundo antes de asegurar que abordar estos asuntos ahora quizás sea, aventura, "una emergencia"; no precisa en qué consiste aquélla.

Scherfig dice que no ha tenido tiempo para ver si en el cine de los últimos tiempos hay más mujeres que antes de que estallara el escándalo de los abusos en el mundo del séptimo arte porque ha estado muy ocupada rodando, pero concede que algún cambio sí detecta.

Nighy se muestra entusiasmado de poder decir que ha trabajado con dos de las directoras que presentan filmes en la Berlinale. La otra es Isabel Coixet, que en esta edición presenta "Elisa y Marcela" y con la que el británico colaboró en "La Librería".

"Me he sentido muy privilegiado por trabajar con esas dos directoras, creo que es exactamente lo que tendría que hacer, soy el hombre más afortunado", afirma sin dejar que ni un músculo de la cara se le mueva más de lo que está dispuesto a permitir.

"Creo de verdad que debería haber muchísimas más mujeres directoras, creo que debería haber muchísimas más mujeres en todo porque eso es obviamente lo deseable. Juzgar a la gente por sus genitales sencillamente no está funcionando", dice y zanja la cuestión.

A la pregunta de por qué es productor ejecutivo de la película de Scherfig, alega: "porque me lo pidieron y me sentí muy halagado y nunca lo había sido antes y me gusta cómo sale en la pantalla".

En los apenas 7 minutos de entrevista que permiten los maratones de presentaciones a la prensa en caros hoteles en torno a este tipo de festivales, Nighy se pone tras la barrera por si acaso alguien le quiere preguntar de su oficio: "no veo películas, solo veo fútbol, estoy obsesionado con el fútbol y no veo muchas películas así que no puedo comentar.