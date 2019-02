O'Leary, ante su partido 200 en la Liga Endesa: "España es como mi casa"

Madrid, 8 feb (EFE).- El ala-pívot estadounidense del Montakit Fuenlabrada Ian O'Leary cumplirá este sábado en el Palau Blaugrana su partido número 200 en la Liga Endesa española, un país que siente como su casa y que es "una cifra importante" para él.

"Me siento muy cómodo en España, es como mi casa. Mis niños han vivido muy poco tiempo en nuestro país así que para ellos España es su casa, estoy seguro", manifestó el interior californiano con pasaporte irlandés en declaraciones que ofrece el club.

O'Leary se convertirá en bicentenario en su cuarto equipo en la ACB, en la que debutó de la mano del Valladolid, luego pasó dos temporadas en Gran Canaria, una en Tenerife, y actualmente está en su tercera campaña en Fuenlabrada.

"Siento orgullo por esto. 200 partidos no es muchísimo, pero es una cifra importante para mí, empecé en LEB y luego me he hecho un hueco en ACB. Me siento feliz de seguir jugando en España y ojalá haya más temporadas", aseguró O'Leary, que en sus 199 partidos en España tiene una media de 6,6 puntos y 4 rebotes en 19 minutos por partido de media.

Los comienzos en España del ala-pívot de Woodlands Hills (California), una vez pasada la etapa universitaria en St. Mary's, fueron en la segunda división del baloncesto español, la LEB Oro, donde jugó en el Ciudad de Vigo. Después estuvo en LEB Plata con el Oviedo y regresó a Oro con Palencia, antes de pasar al Valladolid.

"Yo jugaba en Palencia en LEB y al estar cerca de Valladolid Edu, su director deportivo, iba mucho a ver nuestros partidos. Me dieron la oportunidad de jugar ACB con el Valladolid y el entrenador me dio mucha confianza. La verdad es que aquello cambió mi vida", explicó O'Leary.

El interior será bicentenario en el lugar en el que debutó en la Liga Endesa, el Palau Blaugrana, donde se llevó la victoria por 71-78, con 10 puntos y 5 rebotes en 30 minutos, en un Blancos de Rueda Valladolid con Nacho Martín, el americano Alex Renfroe y el bosnio Nedzad Sinanovic, que hizo "el mejor partido de su vida", con un 'doble-doble' de 28 puntos y 10 rebotes.

"No sé si ganamos por sorpresa, porque el Barça no sabía quiénes éramos, pero fue un partido increíble. Recuerdo también salir en la portada de Gigantes. Fue un día perfecto. Ojalá para el 200 también podamos dar la sorpresa y celebrar la victoria en el Palau", deseó.

No obstante, el ala-pívot del Montakit es consciente de que será un partido "complicado" ante un equipo "enorme" al que no obstante ganaron en la ida en el Fernando Martín por 79-73.

"Supongo que lo recordarán y quizá sea un puntito extra de motivación, no sé. Iremos allí a competir, a jugar fuerte y a disfrutar porque jugar contra estos equipos siempre es divertido", añadió.

En ese partido contarán con el base Earl Rowland, fichado la semana pasada por el Fuenlabrada, al que O'Leary conoce desde la universidad y del que destacó que es "un gran profesional y una buena persona", que está "aportando desde el principio".

En cuanto al nivel general del equipo, O'Leary ve al Fuenlabrada "mejorando" tras la buena imagen en la derrota ante el Real Madrid y el triunfo en el derbi ante el Movistar Estudiantes, y confía en que el parón de la Copa del Rey, de la que se quedaron fuera en la última jornada, les venga bien para recuperar fuerzas.

"Vamos a entrenar más y eso nos va bien para adaptar los cambios en la plantilla, también tendremos más frescura en las piernas y en la mente. Creo que vamos a mejorar y vamos a jugar mejor en la Liga Endesa", finalizó.