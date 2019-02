Fundéu BBVA: ?a gusto?, no ?agusto?

Madrid, 8 feb (EFE).- La expresión ?a gusto? se escribe en dos palabras y no en una sola (?agusto?), recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación se ve en ocasiones esa expresión escrita de forma inadecuada, como en «El delantero zurdo reconoce sentirse muy agusto en la demarcación de extremo derecho», «Martin Fitcher, presidente de HTC América, se ha despachado agusto en una conferencia en la Universidad de Reed College», donde lo adecuado habría sido escribir ?a gusto? en dos palabras.

Por otro lado, y tal como recoge el ?Diccionario panhispánico de dudas?, conviene no confundir las construcciones ?a mi (tu, su, etc.) gusto? y ?para mi (tu, su, etc.) gusto?.

La primera de ellas significa ?según mi deseo?, como en ?Quiero que programen las películas a mi gusto?, mientras que la segunda significa ?en mi opinión?: ?Para mi gusto la programación de las películas no fue la más adecuada?.

