El Fuenlabrada visita su cancha maldita

Madrid, 8 feb (EFE).- El Montakit Fuenlabrada visita mañana (18.00 horas) su cancha maldita, el Palau Blaugrana, donde nunca ha ganado en 21 visitas, para medirse a un Barcelona Lassa que rompió una racha de seis victorias al caer la jornada anterior en Tenerife ante el Iberostar.

El conjunto fuenlabreño viaja a la Ciudad Condal, un muro infranqueable hasta el momento para el Montakit donde ha caído de todas las formas, aunque en los últimos años han sido derrotas abultadas (101-74, 87-53, 99-65) y de hecho el 'Fuenla' tiene que retroceder a 2013 para encontrar su resultado más ajustado (72-70).

No obstante, el Fuenlabrada visitará el Palau reconfortado tras haber logrado una victoria imprescindible en el derbi ante el Movistar Estudiantes (93-92) y cuenta en su haber con el gran partido que hizo en la ida ante el conjunto azulgrana, al que rompió una racha invicta con un 79-73 en el Fernando Martín, en uno de los mejores partidos de toda la temporada.

Repetir la defensa de aquel encuentro, en la que redujo en más de diez puntos la media anotadora azulgrana, que supera los 86 tantos por choque, requerirá de máxima concentración en la defensa de los pupilos del argentino Néstor 'Che' García, que no obstante saben que la del Palau no es su guerra en estos instantes.

Porque las necesidades del Fuenlabrada, ya libre de la competición europea que acabó esta semana con un final tan amargo como casi todo su desarrollo (perdieron ante el Lietkabelis lituano por 78-85), pasan más por recuperar lesionados en el parón de la Copa del Rey y pensar en el partido del 3 de marzo Fernando Martín ante el Divina Seguros Joventut, este sí, un rival directo.

Viajarán a Barcelona con el base Tomas Bellas, recuperado de sus problemas en la espalda, y con el director de juego estadounidense Earl Rowland, que demostró en su debut ante el Estudiantes su calidad. No podrán contar con el escolta Álex Llorca, lesionado en el derbi con una contusión ósea en la rodilla derecha.

Quien sí estará es el ala-pívot estadounidense Ian O'Leary, que festejará 200 partidos en la Liga Endesa, repartidos entre Valladolid, Gran Canaria, Tenerife y Fuenlabrada, donde acumula ya tres temporadas. Antes, en LEB, pasó por Vigo, Oviedo y Palencia.

"Siento orgullo por esto. 200 partidos no es muchísimo, pero es una cifra importante para mí, empecé en LEB y luego me he hecho un hueco en ACB. Me siento feliz de seguir jugando en España y ojalá haya más temporadas", valoró el interior en declaraciones a la web del club.