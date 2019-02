Francisco: "Estamos en buen momento, intentaremos ganar al Girona"

Huesca, 8 feb (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, "Francisco" Rodríguez, se ha mostrado optimista de cara al partido que este sábado jugará su equipo en Montilivi ante el Girona y espera "lograr la victoria, o al menos puntuar", ya que considera que el conjunto oscense se encuentra "en un buen momento".

"Necesitamos sentirnos más fuertes y aprovechar la situación actual de los dos equipos. Nosotros estamos bien y queremos seguir con la racha positiva que hemos emprendido. El partido es una nueva oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla" ha apuntado Francisco.

Los últimos resultados que le han supuesto al Huesca sumar cuatro de los seis puntos disputados han propiciado que ahora la plantilla del conjunto aragonés vea de otra manera el futuro: "el equipo lleva dos semanas sin encajar gol y sumando puntos y eso hace que se entrene de manera más fluida y haya más alegría. Todos los jugadores me piden más y casi hay que pararlos".

Francisco sólo tiene en la mente seguir sumando puntos y alargar la racha que lleva el equipo, igual que hicieron antes otros equipos, aunque considera que es "difícil".

"Llevamos cuatro puntos en dos partidos y tenemos que seguir sumando sin fijarnos en el rival que tengamos delante", ha subrayado el preparador del conjunto oscense.

Sobre el Girona ha explicado que se trata de un equipo que es "muy versátil en ataque" y que les va a exigir "mucho". Igualmente ha comentado que no piensa en la diferencia particular de goles ni con el Girona ni con otros equipos porque ahora tiene otras preocupaciones y que lo único que le importa es "sumar en todos los partidos que nos faltan por jugar hasta final de temporada".

Francisco está contento con los refuerzos de invierno aunque disgustado porque no podrá contar con el venezolano Yangel Herrera al tener una cláusula que le impide jugar el partido ante el Girona. "No entiendo ni me gusta que haya esas cláusulas pero tenemos que aceptarlo. Los jugadores que han venido han aportado frescura y otro aire y han venido a sumar y a ayudar aunque la base es la que teníamos antes", ha concluido el entrenador del equipo azulgrana.