Cardoso: "El Getafe sabe bien a lo que juega"

Vigo, 8 feb (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Miguel Cardoso, destacó este viernes que el Getafe "sabe bien a lo que juega" porque tiene un estilo "muy marcado", el cual no quiso entrar a valorar aunque sí confesó que es "distinto" al suyo.

"Todos sabemos qué partido se juega cuando se va a Getafe. Es un equipo que juega pero que juega a lo que quiere. Su estilo no es peor ni mejor que el nuestro, simplemente distinto, a mí no me compete valorarlo", indicó en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico luso señaló que el conjunto dirigido por Bordalás tiene "una tranquilidad muy grande" para practicar su juego por su clasificación en la tabla, quinto con 32 puntos, nueve de diferencia sobre el Rayo Vallecano, que cierra la zona de descenso.

"Tenemos que comprender cómo jugar ese partido. La referencia del partido del Sevilla es el punto para jugar en Getafe. Tenemos que mantener el nivel del último partido, hay que repetirlo con regularidad porque eso te va a marcar para mejor o para peor. El equipo ha comprendido muy bien los valores que expuso en el último partido", manifestó.

Cardoso confirmó que el internacional Iago Aspas está "listo" para reaparecer en el Coliseum Alfonso Pérez, y justificó la ausencia del danés Mathias Jensen, por el que el Celta pagó más de cinco millones de euros el pasado verano, por la competencia existente en su demarcación.

"En el mediocampo la pelea es muy dura. Juegue quien juegue, me vais a preguntar por quien no juega. Lobotka habéis escrito que tiene ofertas de equipos importantes, que yo no lo sé; Okay es internacional turco; Beltrán me mataban cuando lo he quitado, lo escribíais vosotros; Jozabed está jugando, y le sumas Jensen. Eso es lo que pasa", sentenció.