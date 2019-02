Alfredo Prada dice que sufrió un "daño familiar enorme" al haber sido espiado

Madrid, 8 feb (EFE).- El exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha declarado hoy en el juicio que desconoce quiénes ordenaron el espionaje que sufrió en 2008 pero ha asegurado: "El daño personal y familiar que he sufrido es enorme".

La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado hoy el juicio del ex director general de Seguridad de la Comunidad madrileña Sergio Gamón y de otros cinco acusados por el supuesto espionaje realizado entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP enfrentados a la expresidenta regional Esperanza Aguirre como el exvicepresidente Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Prada ha asegurado que nunca sospechó que estuviera siendo objeto de seguimientos y que se enteró por las informaciones que publicó el diario El País, a raíz de las cuales denunció los hechos y se lo comunicó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Ha añadido que los partes de seguimientos que publicó El País coincidían con reuniones en las que él estuvo que pertenecían a su vida privada y que por eso decidió presentar denuncia.

"El problema es que había acontecimientos estrictamente privados y familiares en los que participaban mis hijos menores de edad y eso es preocupante y es un tema que hace un enorme daño personal y familiar, aunque no tenía nada que ocultar, pero no tengo ni idea ni quién lo hizo ni cómo, no puedo hacer juicios de valor", ha manifestado Prada.

Ha recordado que después de que inicialmente se archivara su denuncia decidió no recurrir esta decisión porque él ya era presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y "no quería dañar los intereses del PP en lo más mínimo, aunque luego el caso se reabrió.

Preguntado por su relación con el entonces vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha manifestado que solo era profesional como integrantes del Gobierno regional.

Uno de los guardias civiles acusados en este caso declaró el miércoles en el juicio que, "por especial interés" de Ignacio González, recibieron en 2008 "órdenes ilegales" de realizar "seguimientos" a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.