Albert Finney, un actor versátil formado sobre las tablas de Shakespeare

Londres, 8 feb (EFE).- El británico Albert Finney, fallecido hoy a los 82 años, fue un actor versátil y con gran presencia, conocido por su gran variedad de voces y acentos, que se curtió con obras de Shakespeare antes de dar el salto a la gran pantalla.

Nacido el 9 de mayo de 1936, forjó su reputación como uno de los principales intérpretes de la nueva ola del cine del Reino Unido de los años sesenta del siglo XX, una época prolífica que dejó atrás las penurias de la posguerra.

Tras debutar sobre las tablas teatrales con personajes del bardo William Shakespeare, en 1960 pasó al cine con "The Entertainer", de Tony Richardson -que ya le había dirigido sobre los escenarios-, y su fama creció con "Sábado noche, domingo mañana" (1960).

Formado en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres, su primera de cinco nominaciones al Óscar de Hollywood, galardón que le eludió durante toda su carrera, fue por "Tom Jones" (1963), filme sobre el que al principio dudó pero que le lanzó al estrellato internacional.

Fue nominado también como mejor actor por "Murder in the Orient Express" (1974), "The Dresser" (1983) y "Under the volcano" (1984)".

Finney, que nunca acudió a la gala de los Óscar, optó también a mejor actor secundario por su papel en "Erin Brockovich" (2000), película por la que fue premiada la estadounidense Julia Roberts, que le dedicó la estatuilla.

Nominado trece veces a los Bafta británicos, el actor del norte de Inglaterra ganó dos, así como tres Globos de Oro de un total de nueve nominaciones, una de sus películas más recordadas es "Two for the Road" (1967) en la que compartió protagonismo con Audrey Hepburn.

Con sus tablas y robusta apariencia física, Finney fue capaz de interpretar los más diversos personajes, de Ebenezer Scrooge en el filme musical "Scrooge" (1970) al detective de las novelas de Agatha Christie Hercule Poirot o Winston Churchill en el filme televisivo "Amenaza de tormenta" (2002).

Después de "Big Fish" (2003), "Antes de que el diablo sepas que has muerto" (2007) y "El legado de Bourne" (2012) su último crédito fue en la película del agente 007 James Bond "Skyfall" (2012).

En 2011, el actor anunció que sufría cáncer de riñón y en los últimos años permaneció apartado de la escena.

Finney nació en Salford, cerca de Manchester (norte inglés), y se educó en la escuela pública hasta llegar a la RADA, donde compartió aula con Peter O'Toole.

Formó parte de una generación de actores de provincias y de clase trabajadora que aportó un soplo de aire fresco a la escena inglesa, e impulsó el Free Cinema, un influyente movimiento de filme documental surgido en los años cincuenta.

Pese a vivir la postguerra, no sufrió privaciones, puesto que su padre era un corredor de apuestas de éxito.

Casado tres veces, tuvo un hijo a los 22 años, Simon, actualmente operador de cámara, con su primera esposa, Jane Wenham.

Tras su matrimonio con la actriz francesa Anouk Aimée, de la que se divorció en 1978, se casó con Pene Delmage, hoy su viuda.

Fiel aficionado del Manchester United, Finney, que no tenía agente y rehuía las entrevistas, tenía una opinión humilde de la profesión de actor, que comparaba con la de albañil, según cuentan quienes le conocían.

En 1980, rechazó un galardón real CBE y en 2000 el más alto honor que concede la reina Isabel II, el título de "sir", pues consideraba que el sistema británico de condecoraciones "perpetúa el esnobismo".