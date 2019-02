Yacine: "El Elche es otro mundo y te sientes futbolista"

Elche , 7 feb .- Yacine Qasmi, nuevo delantero del Elche, afirmó este jueves, durante su presentación oficial, que el club ilicitano es "otro mundo" y que tras llegar a la entidad se siente futbolista.

"Este club es otro mundo y te sientes futbolista. Tengo que agradecer al Elche la confianza que ha depositado en mí", indicó el delantero franco-marroquí, quien se ha incorporado al club tras abonar el club ilicitano al Melilla la cláusula de rescisión el jugador.

Yacine, que ha firmado por lo que queda de temporada más otras dos, con opción a una más por alcanzar determinados objetivos, dijo que quiere demostrar al Elche que le apuesta que ha realizado por él "es buena".

"No hay que mirar la edad de un jugador, sino el rendimiento", comentó el atacante, de 28 años, quien indicó que si no dio el salto antes al fútbol profesional fue "porque no di todo lo que tenía y por alguna pizca de suerte".

El jugador, que llega en perfectas condiciones para jugar, se mostró agradecido al Melilla y a sus compañeros al señalar que gracias al trabajo de ellos "puedo estar aquí".

Yacine dijo que, pese a tener otras opciones, aceptó rápidamente la oferta del Elche "porque he visto que aquí me querían" y no cree que vaya a acusar el salto de Segunda B a Segunda ya que señaló que "si trabajas y estás centrado puedes cumplir en esta categoría".

El franco africano, formado en la cantera del PSG, se definió como un "nueve fijo potente que le gusta aguantar el balón de espaldas" y confesó estar en el mejor momento deportivo de su carrera.

El delantero tuvo palabras de elogio para Benja, Carlos Castro y Nino, sus compañeros en la delantera del Elche, y negó sentir una responsabilidad añadida por tener que cubrir la marcha de Sory Kaba y por la apuesta económica realizada por la entidad, que abonó los 300.000 euros de su cláusula.

"No estoy aquí para sustituir, sino para ayudar al equipo. Por eso no me pongo límites de goles", concluyó el nuevo jugador del Elche.