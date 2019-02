Vicepresidente europeo insta a alzar la voz contra el populismo nacionalista

Madrid, 7 feb (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, ha instado hoy a alzar la voz contra el populismo nacionalista euroescéptico, aunque ha rehusado pronunciarse sobre si en España se debe pactar con él para formar Gobierno o referirse expresamente a Vox, al que dice no conocer bien.

"Los populistas nacionalistas que creen que la democracia liberal es ineficiente (...) y que no creen en los valores fundamentales europeos, ésos son los más peligrosos", ha dicho el también comisario europeo de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.

Durante su participación en el Foro Nueva Economía, donde ha sido presentado por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, Katainen ha huido de pronunciarse sobre la situación política en Cataluña y se ha limitado a apuntar que la Comisión Europea confía en España, en sus sistema judicial y sus instituciones.

"Pensamos que serán capaces de resolver el problema", ha dicho Katainen, que se ha definido como "amigo desde hace años" del presidente del PP, Pablo Casado, y con el que se reunió ayer.

Respecto al hecho de que el PP haya pactado con Vox para formar Gobierno en Andalucía, el ex primer ministro de Finlandia ha dicho en declaraciones posteriores a la prensa que "no conoce tanto a ese partido" y ha aclarado que él mismo trató en su día de integrar a un partido populista en su Gobierno.

En cualquier caso, "no podemos permitirnos que fuerzas no liberales acaben configurando Europa. (...) No permitamos que esa minoría antieuropea se salga con la suya (...) y marque la agenda política. Debemos levantarnos y defender nuestras ideas", ha defendido.

En ese sentido, celebra que los partidos populistas sean una minoría, pero advierte de que la fragmentación del resto de los partidos políticos hace que hoy día "alcanzar el poder sea más fácil que nunca y gobernar más difícil que nunca".