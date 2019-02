Siete mujeres que demandaron por daños del fármaco Agreal recurrirán el fallo

València, 7 feb (EFE).- Las siete mujeres que demandaron a Sanofi-Aventis por los daños provocados por el fármaco Agreal contra el sofoco de la menopausia recurrirán la sentencia que absuelve a la farmacéutica al haber prescrito la responsabilidad civil y no quedar probada la relación causal entre la toma del medicamento y los daños alegados.

El abogado de las siete mujeres, Francisco Almodóvar, ha señalado este jueves a EFE que en dos semanas recurrirán ante la Audiencia Provincial de Valencia la sentencia al considerar que el juez "no ha entrado en el fondo de la cuestión".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Primera Instancia número 3 ha dictaminado que el caso está fuera de plazo, ya que "las acciones prescriben a los tres años fijados por la ley".

El fallo rechaza que se esté "ante un supuesto de daños continuados causados por el medicamento", sino de daños duraderos o permanentes, y argumenta que el dossier confidencial entregado por la acusación "no puede aceptarse" por entregarse fuera de plazo.

Ese medicamento dejó de comercializarse en España en 2005 y la demanda se interpuso en 2015, por lo que el juez entiende que ya había vencido el plazo de tres años de prescripción de la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos.

"Para nosotros no hay prescripción puesto que las mujeres no podían demostrar quién era el causante de sus daños, lo podían argumentar y sospechar", ha indicado Almodóvar, quien ha añadido que a raíz del dossier confidencial de la farmacéutica "podemos demostrarlo".

Según el letrado, "no está prescrito, porque si no, la industria puede ocultar información y luego a los diez años sacarla".

"Este es el debate legal que tenemos, el juez no han entrado en el fondo de la cuestión, ha sido un poco vago y ha dicho que estaba prescrito porque ha pasado mucho tiempo y tenían que haber demandado en el 2006 o 2007", ha explicado.

Almodóvar se ha preguntado cómo iban a demandar entonces si tanto el laboratorio como la Agencia del Medicamento dijeron entonces que no era a causa del medicamento, los médicos "no tenían ni idea" y las sentencias judiciales decían que no había relación de causalidad porque cada parte argumentaba una cosa.

"Ahora pasamos a una pericial de demostración con el Dossier, que es de la farmacéutica", ha indicado el abogado, quien ha añadido que la ciudadanía puede pensar que los laboratorios farmacéuticos "como tienen propiedad comercial sobre su información, si ha pasado mucho tiempo sobre un caso y sale nueva información ya no se puede juzgar ni se pueden hacer diagnósticos etiológicos".

Según ha indicado, en el juicio "quedó clarísimo que ni los peritos de Sanofi-Aventis se habían leído el Dossier, porque no les interesa leerlo".

"Que no quepa duda de que un fármaco puede ocasionar reacciones psiquiátricas permanentes y crónicas, nosotros lo hemos demostrado con bibliografía científica ya de los años 70", ha indicado.