Rivera pide que haya un "clamor" contra Sánchez y la "mesa de la vergüenza"

Sevilla, 7 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves que la concentración del próximo domingo en Madrid se convierta en un "clamor" contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña y la que ha denominado "mesa de la vergüenza".

"No puede haber mesas paralelas al Estado de Derecho y no se puede negociar lo que no es negociable", ha dicho Rivera antes de reunirse con empresarios andaluces en Sevilla, donde ha insistido en que Sánchez "no puede negociar con los que han intentado dar un golpe de Estado ni nuestra soberanía nacional, ni reformas de la Constitución, ni indultos ni privilegios".

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que va a liderar la concentración "con muchísima generosidad y participando todos, da igual a quién se haya votado", y ha recordado que es el momento de "estar unidos".

"Lo importante es que Sánchez escuche un clamor defendiendo la democracia y la Constitución, y la igualdad de todos los españoles", ha dicho Rivera, quien se ha mostrado convencido de que el acto del domingo va a ser "un éxito y un toque de atención para el presidente del Gobierno, para que escuche y entienda que ese es un camino a ninguna parte".

Para el líder de la formación naranja la única solución para la crisis en Cataluña pasa por "la Constitución, la convivencia y la democracia entre españoles, y no por aquellos que quieren liquidar la nación".

Tras apostar por volver a los grandes consensos de Estado para reformar las pensiones, la educación o el modelo de empleo, Rivera ha sostenido que "no es el momento de situar a los españoles en bandos de izquierdas y derechas", porque eso "está caduco y es del siglo pasado".

Aunque cree que las elecciones de mayo serán "una manera de decir a Sánchez basta ya", ha abogado por "superar este paréntesis negativo con unas elecciones generales" y ha advertido que "hasta que no haya un Gobierno de España constitucionalista, estable y con mayoría parlamentaria seguiremos estancados".