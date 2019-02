Rick Astley y Hombres G actuarán en el Festival Jardins Terramar de Sitges

Barcelona, 7 feb (EFE).- El británico Rick Astley y los españoles Hombres G se han incorporado este jueves al cartel del Festival Jardins Terramar, que tendrá lugar del 19 de julio al 4 de agosto en Sitges (Barcelona), según ha informado la promotora Jet Entertainment.

Estos nombres se suman a los ya anunciados de George Benson (26 de julio), God Save The Queen (30 de julio), Melendi (1 de agosto), el Dúo Dinámico (3 de agosto) y Niña Pastori (4 de agosto).

Rick Astley actuará con su banda el 28 de julio y ofrecerá un repertorio de grandes éxitos como "Never Gonna Give You Up", "Together Forever", "Hold em in your arms" o "She wants to dance with me".

También interpretará en Sitges temas más recientes publicados en el álbum "50" (2016) o en su último disco "Beautiful life", editado el pasado verano.

Por su parte, Hombres G desplegará el próximo 31 de julio un repertorio de canciones muy conocidas como "Devuélveme a mi chica", "Venezia", "Voy a pasármelo bien", "Suéltate el pelo" o "Marta tiene un marcapasos", además de canciones de nuevo trabajo, "Resurrección", que llega tras nueve años sin publicar temas nuevos.