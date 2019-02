Quique González: "Detrás del Granada hay mucho trabajo"

A Coruña, 7 feb (EFE).- Quique González, delantero del Deportivo, destacó este jueves el "trabajo" que hay detrás del Granada, su próximo rival, que aventaja en un punto al conjunto gallego en la clasificación de LaLiga 1/2/3.

"A priori, el Granada no era un equipo que pudieras pensar que podía estar ahí, pero lo que sirven son los hechos, desde principio de temporada trabajan como hay que hacerlo y las cosas no salen de la nada, hay mucho trabajo detrás por parte del entrenador y los jugadores", indicó en rueda de prensa.

Con Diego Martínez, técnico del conjunto andaluz, coincidió la temporada pasada en el Osasuna.

"El Granada tiene muy buenos jugadores, un muy buen entrenador que conozco del año pasado y con el que tengo buena relación y todo lo que le pase bueno me alegraré por él. A él le ha costado mucho llegar a donde está", explicó.

El delantero vallisoletano elogió la "intensidad, ilusión y ganas" del Granada, al que visitarán los blanquiazules el domingo en el Nuevo Los Cármenes.

"Ellos saben de sus virtudes, nosotros de sus defectos, y lo importante es ser eficaces en las áreas", señaló el jugador del Deportivo, quien consideró que esta es "una semana para ganar y dar otro golpe en la mesa" como hizo en El Molinón ante el Sporting de Gijón en el anterior desplazamiento (1-2).

A nivel personal, no se mostró preocupado por el poco gol que ha tenido en las últimas jornadas, con solo un tanto, y de penalti, en los once encuentros más recientes que ha disputado.

"Estoy muy tranquilo. Cuando marcaba no me volvía loco, seguía trabajando; ahora no estoy marcando y sigo tranquilo, trabajando igual, más si cabe, con la cabeza fría. Hay que mantener el equilibrio cuando las cosas salen y cuando no salen tan bien. sé cómo funciona", sostuvo.

A pesar de eso, sigue siendo el máximo goleador (junto a Rubén Castro) de los jugadores que siguen en la categoría de plata, ya que Enric Gallego pasó al Huesca en el mercado invernal.

"Tengo que mantener la calma, seguir trabajando y no volverse loco. Son rachas. El aspecto mental ahora es clave", insistió el punta blanquiazul, quien afirmó que se le está "dando demasiadas vueltas" a su mala racha de cara a portería y se mostró "seguro" de que va a "responder".

Cuestionado sobre si tuvo ofertas para marcharse en enero, dijo que "estaba muy tranquilo" porque lo que "quería era seguir" en el Deportivo, así que el mercado invernal le "preocupaba cero".