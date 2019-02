Puente: PP y Cs se creen en Venezuela, aquí no cabe un presidente ilegítimo

Valladolid, 7 feb (EFE).- El portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado hoy sobre las críticas de PP y Ciudadanos a la legitimidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estos partidos "piensan que están en Venezuela" y ha asegurado: "Aquí es imposible que haya un presidente ilegítimo".

En declaraciones a la prensa, Puente ha explicado también respecto a la figura del relator que coordinará el diálogo entre los partidos catalanes que, "con relatores o sin ellos, no se puede hablar de independencia y de autodeterminación en Cataluña".

"No entiendo la escandalera que se ha montado con esto, nadie puede creer que en el PSOE se contemple ni siquiera remotamente el derecho a la autodeterminación o la independencia de Cataluña porque no cabe en nuestra Constitución", ha subrayado ante los periodistas Puente, quien ha recalcado que es "una auténtica quimera la independencia" y que "se puede hablar de otra cosa, pero no de eso".

Puente considera también "complicado" que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante y que todo lo que está sucediendo "es solo, básicamente, un intento por solucionar el problema de Cataluña y nada más".

Y ha descartado que la polémica al respecto pueda afectarle en las próximas elecciones municipales: "No creo que me perjudique, yo iré a esas elecciones con los deberes hechos, la gente es inteligente y sabe que yo soy el alcalde de Valladolid y que no me corresponden estos asuntos".

Sobre las discrepancias respecto a la figura del relator dentro de su formación, ha subrayado que el PSOE es un partido "vivo" en el que, a su juicio, "es legítimo discrepar", pero que esto "no va a suponer ninguna fractura".

Puente ha precisado que no entiende "la sobreactuación de la oposición y todo el ruido que se ha hecho" porque, en su opinión, "la figura del relator no atañe al fondo de la cuestión, solamente es una búsqueda de soluciones dentro de la legalidad para el problema de Cataluña".

En este contexto, Puente ha asegurado que el Gobierno "sabe lo que necesita mientras el asunto se mantenga dentro de la legalidad" y ha agregado: "La autodeterminación no es un derecho que se contemple para una Comunidad Autónoma dentro del marco de la Unión Europea".