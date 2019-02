Olivera: "Volver al Getafe supone mucho"

Madrid, 7 feb (EFE).- El uruguayo Mathías Olivera, jugador del Getafe, se mostró satisfecho por su retorno al conjunto madrileño en el mercado de invierno tras jugar la primera parte de la temporada cedido en el Albacete de LaLiga 123.

"Para mí volver supone mucho y más en los puestos en los que está el equipo, que se encuentra peleando por cosas lindas. Hay que ir partido a partido; y con concentración y humildad, creo que podemos acabar la temporada lo más arriba posible", explicó.

"No esperaba volver tan pronto, fue una noticia que me puso muy contento. Aquí estoy para aportar desde donde me toque", señaló el lateral izquierdo uruguayo en declaraciones exclusivas concedidas a la agencia EFE.

En su decisión fue importante la confianza del entrenador José Bordalás: "Me dijo que estaba haciendo las cosas muy bien, que le ponía feliz, que me necesitaba en Getafe y me precisaba el equipo. Aquí estoy para aportar donde me toque".

Asimismo, aseguró que trabajará día a día para ganarse el puesto de forma sana y se refirió a su actual club: "Es un equipo muy competitivo, muy aguerrido. Mucho se habla del tema de jugar al límite pero por algo tenemos los puntos que tenemos. La liga es así".

"Las instalaciones han cambiado bastante pero el grupo es más o menos el mismo que cuando vine el primer año y me han recibido de manera espectacular. Con los puntos que tiene el Getafe se supone que es un equipo competitivo, lo ha demostrado partido a partido", comentó.

Olivera analizó su estancia en el Albacete: "La verdad es que nos fue bastante bien y si le va bien al equipo en lo personal eso se nota. Fueron unos meses tremendos y le agradezco a la afición del Albacete el cariño que me brindaron. Hay un tremendo equipazo. ¿Por qué no va a poder soñar con el ascenso?".

Por otro lado reconoce sus intenciones de llegar algún día a su selección: "Obviamente uno sueña desde chico con poder vestir la camiseta de la selección. Eso se logra con trabajo", afirmó.

"Trataré de ayudar primero al Getafe y después de eso lo demás llegará solo. Necesito trabajo, jugar bien y seguir trabajando con la mismo humildad que tengo hoy en día. Ojalá que toque algún día", declaró Olivera.