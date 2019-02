Del mundo animado de Lego a la fascinante vida de María de Estuardo

Madrid, 7 feb (EFE).- La secuela animada de "La Lego película" y la nueva adaptación de la vida de María Estuardo de Escocia encabezan una cartelera en la que cabe desde un drama en Detroit con Matthew McConaughey a una comedia con Jennifer López o la ciencia ficción existencialista de Claire Denis.

LOS HÉROES DE BRICKSBURG REGRESAN EN "LA LEGO PELÍCULA 2"

La secuela de la "Lego Película", un fenómeno mundial de taquilla, reúne cinco años después a los héroes de Bricksburg en una nueva aventura para salvar su ciudad de la amenaza de los invasores Lego Duplo, que vienen del espacio exterior.

Dirige Mike Mitchell, responsable de "Shrek, felices para siempre", "Trolls" o "Sky High, escuela de altos vuelos?.

LA TURBULENTA VIDA DE MARÍA ESTUARDO

Saoirse Ronan ("Lady Bird") y Margot Robbie ("Yo, Tonya") dan vida a María Estuardo de Escocia y su prima Isabel I de Inglaterra en "María, reina de Escocia", una nueva adaptación cinematográfica de la turbulenta vida de quien fue reina de Francia a los 16 años y viuda a los 18 y que rehusó volver a casarse pese a las presiones de su entorno.

La vida de María de Estuardo ha sido llevada al cine en varias ocasiones, entre otras por John Ford con Katharine Hepburn, y también ha inspirado a escritores, desde Stefan Zweig a Lope de Vega y a músicos, de Wagner a Lou Reed.

TAYLOR SCHILLING DEJA EL MONO NARANJA Y SE ADENTRA EN EL TERROR

Taylor Schilling, protagonista de la serie ambientada en una cárcel de mujeres "Orange is the new black", se adentra en el terror en "The Prodigy", un filme dirigido por Nicholas McCarthy ("El pacto") que tira de la siempre eficaz fórmula 'niños y fenómenos paranormales'.

La cinta se centra en la madre de Miles, que ante el perturbador comportamiento de su hijo teme que esté poseído por fuerzas paranormales y se debate entre su instinto maternal de protección y la necesidad de descubrir qué está pasando.

"WHITE BOY RICK": MATTHEW McCONAUGHEY EN EL DETROIT DE LOS 80

Ambientada en el Detroit de los años 80, en pleno apogeo de la epidemia del crack y la guerra contra las drogas, "White Boy Rick" cuenta la historia (real) de un padre (Matthew McConaughey) y su hijo adolescente (Richie Merritt), que se convierte en informante encubierto de la policía.

Dirigido por Yann Demange (que contó el conflicto norirlandés en '71), el filme habla sobre la cara oscura del sueño americano, en un escenario en el que los valores familiares tratan de imponerse sobre la injusticia institucional y la corrupción.

ROBERT PATTINSON, ASTRONAUTA Y PADRE EN EL ESPACIO EXTERIOR

A su paso por festivales como Toronto o San Sebastián, donde se llevó el premio de la crítica internacional, "High Life", la odisea espacial de la directora francesa Claire Denis, suscitó amores y odios.

Entre la ciencia ficción y el cine de autor, se trata de un filme existencialista que gira en torno a un astronauta (Robert Pattinson) que vive con su hija en el espacio exterior como parte de un experimento realizado con prisioneros.

JENNIFER LÓPEZ, "JEFA POR ACCIDENTE"

Tras protagonizar la serie policíaca "Shades of blue" (2016-2018), Jennifer López vuelve al cine en la comedia sobre segundas oportunidades "Jefa por accidente", dirigida por Peter Segal.

La cantante da vida a una subgerente de supermercado, una mujer frustrada por no haber cumplido sus sueños, hasta que un día el hijo de una amiga le inventa un perfil de licenciada en Harvard en redes sociales y todo cambia.

"LA CLASE DE PIANO": PASIÓN, TALENTO Y EL PODER DE LA MÚSICA

Un pianista que tocaba en el metro de París inspiró a Ludovic Bernard para esta historia protagonizada por Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson y Jules Benchetrit.

Una historia de pasión y talento, reinserción y superación a través de la música clásica, con obras al piano de Chopin o Bach, pero también adaptaciones de grupos contemporáneos como Pixies.

"BEAST", UN PERVERSO CUENTO PARA ADULTOS

En una pequeña comunidad isleña, una joven con problemas se enamora de un extraño que la ayuda a escapar de su opresiva familia.

Esta opera prima de Michael Pearce se inspira en el caso de un violador en serie que sembró el pánico en la isla británica de Jersey en los años 60.

UN DOCUMENTAL SOBRE TRES GEMELOS PREMIADO EN SUNDANCE

Tres gemelos separados al nacer y adoptados por diferentes padres se descubren y reencuentran por casualidad a los 19 años. La feliz reunión, en 1980, los catapulta a la fama, pero también desentierra un secreto que llevaba años oculto.

El documental de Tim Wardle ha recibido, entre otros, el premio especial del Jurado en Sundance.

'SOFIA', UNA VISIÓN FEMINISTA SOBRE LA SOCIEDAD MARROQUÍ

En Marruecos el código penal sanciona las relaciones sexuales fuera del matrimonio con hasta un año de prisión. En torno a esta amenaza gira "Sofia", opera prima de Meryem Benm'Barek que debutó en la sección Un certain regard del Festival de Cannes.

Sofia, de 20 años, vive con sus padres en Casablanca. Tras haber negado su embarazo, se encuentra en la ilegalidad al dar luz a un bebé fuera del matrimonio.

"BASQUE SELFIE", UN FALSO DOCUMENTAL SOBRE UN CASERÍO AMENAZADO

La noticia del derribo del caserío de Agus Barandiarán, embajador de la música y la danza tradicional vascas, para construir una autovía inspiró este filme que dirige el navarro Joaquín Calderón y en el que el músico se interpreta a si mismo.

"TRINTA LUMES", EL MISTICISMO DE LA ALDEA GALLEGA

Gallega afincada en Barcelona, Diana Toucedo se adentra en la sierra de El Courel, en Orense, en una opera prima de paisajes hipnóticos que retrata la vida de sus gentes conviviendo con los envites de la naturaleza, la despoblación y el olvido.