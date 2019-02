Macri: "Luchar contra la inflación nos ha costado más de lo que imaginé"

Buenos Aires, 7 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró este jueves que luchar contra la inflación "ha costado más de lo que imaginó", al igual que ajustar el presupuesto, aunque se escudó en que es un problema que el país "arrastra desde hace décadas".

"Estamos en el camino de intentar terminar con la inflación, nos ha costado más de lo que imaginé, en eso tal vez fui demasiado optimista", admitió Macri en una entrevista a Radio de la Costa, de la localidad de Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires.

En 2018, Argentina registró una inflación del 47,6 %, la más alta en 27 años.

Preguntado por la manera de afrontarlo, el presidente señaló: "La inflación se combate no gastando más de lo que uno tiene. Y la verdad es que eso nos ha costado mucho, porque lo arrastramos no solo del Gobierno anterior, que llevó todo a un nivel muchísimo peor, pero ya venía de muchos años, vivir teniendo un Estado que gasta más de lo que tiene".

El mandatario apuntó que más del 90 % de los países tienen una inflación menor de un dígito, y remarcó que no eran Suecia o Dinamarca sino "vecinos" como Uruguay, Paraguay, Chile o Perú, por lo que "no hay excusa para no lograrlo".

"Por primera vez en años hoy tenemos equilibrio en el presupuesto que aprobamos, esto hay que cumplirlo y hay que seguir ordenando los presupuestos", prosiguió.

Macri también afirmó que el propósito de su Gobierno es frenar la inflación porque está "ligado" con el desarrollo, generar empleo y terminar con la pobreza, y "en un país con alta inflación es imposible que esas cosas se logren".

"Soy muy optimista con nuestro futuro si somos constantes, si persistimos", apostilló.

Frente a "los escépticos que dicen que no se puede, que este no es el rumbo", sostuvo que en el G20, que organizó Argentina el pasado año, todos los líderes mundiales le felicitaron "por los cambios", lo que "demuestra que lo que han hecho está en el camino correcto".

Macri llamó a "acabar con la fantasía del 'que lo pague el Estado', como si el Estado fuese propiedad de algún marciano", porque "el Estado son todos los argentinos".

"No es gratis, siempre lo pagamos, con nuestros impuestos y si los impuestos no alcanzan, con inflación, y si no con deuda", argumentó.

En la entrevista, Macri defendió que el Gobierno tiene en marcha "el plan de infraestructuras más importante de su historia, a pesar de todas las restricciones presupuestarias", y que manejan "una agenda de obras enorme".