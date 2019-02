Llull y Thompkins, que no jugará la Copa, no viajan a Moscú

Madrid, 7 feb (EFE).- Sergio Llull y Trey Thompkins no viajarán a Moscú para enfrentarse este viernes al CSKA en la Euroliga, según ha informado el entrenador del Real Madrid Pablo Laso, que también vio "difícil" que el alero estadounidense pueda jugar la Copa del Rey.

"Tenemos parados a Trey (Thompkins) y a Sergi (Llull) y Klemen (Prepelic) tiene alguna molestia aunque ha podido entrenarse. Llevamos a catorce jugadores", dijo Laso.

El entrenador madridista, asimismo, prácticamente descartó a Thompkins para la Copa.

"Tiene una lesión que no se si denominarla como grave, pero veo difícil que pueda llegar a la Copa. Llull está con molestias y sería absurdo ficharle para el partido ante el CSKA", indicó.

El técnico también negó la posibilidad de fichar a un base.

"No hoy, no mañana y no la semana que viene", comentó con rotundidad, "el equipo es el que tiene que sobreponerse a los problemas que tenemos. Se puede hablar de Fabien de uno, de Klemen; Rudy puede ayudar ahí", apuntó Laso.

"Obviamente lo que no podemos hacer es exprimir a Facu (Campazzo) los cuarenta minutos, porque además él lo nota y se repercute en el juego; pero el equipo debe tener mecanismos para suplir la falta de cualquier jugador", añadió el técnico.

El asunto del base lo zanjó el entrenador comentando que "ahora mismo lo que menos" echa en falta "es un jugador". "Lo que quiero es que todos los que están estén sanos. Espero que Sergi se recupere y con quince jugadoras para la Copa creo que vamos bien", finalizó Pablo Laso.