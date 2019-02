Justicia UE avala legalidad de bajada salarial a jueces en presupuestos 2011

Bruselas, 7 feb (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó hoy que el recorte salarial a los jueces y magistrados en España en los presupuestos de 2011 no conllevó un trato discriminatorio y tampoco puso en peligro la independencia del poder judicial.

La corte con sede en Luxemburgo se pronunció así sobre una pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de la denuncia de un magistrado en Barcelona que impugnó sus nóminas de 2011, al denunciar que la reducción salarial producida ese año era mayor para la categoría de juez de reciente ingreso, en la que se incluyen los más jóvenes.

En marzo de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, afirmando que la rebaja salarial fue del 7,16 %, para los jueces del grupo retributivo 5, que perciben la retribución menos elevada, del 6,64 % para los magistrados de órgano unipersonal del grupo retributivo 4, y del 5,90 % para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del grupo retributivo 1, que perciben retribuciones de mayor cuantía.

La cuestión no fue admitida a trámite por el Constitucional al entender que no se vulneraba el principio de igualdad ya que los miembros del colectivo judicial español afectados no se encontraban en situaciones objetivas comparables, al integrarse en diferentes categorías y ocupar distintos puestos de trabajo.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal declaró que ni la prohibición de toda discriminación por razón de la edad contenida en la Carta ni la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo se oponen a la normativa española.

En respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TJUE consideró que el principio de independencia judicial no se opone a que se aplique la reducción salarial de 2011, siempre que el nivel de retribuciones percibido por el afectado (al aplicársele la reducción salarial) esté en consonancia con la importancia de las funciones que ejerce y garantice, por consiguiente, su independencia a la hora de juzgar.

Este extremo, añade, corresponderá verificarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.