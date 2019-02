Jozabed: "Mi situación deportiva ha dado un giro de 180 grados"

Vigo, 7 feb (EFE).- Jozabed Sánchez, centrocampista del Celta de Vigo, admitió este jueves que con la llegada de Miguel Cardoso al banquillo de Balaídos su situación deportiva ha dado "un giro de 180 grados", ya que ha pasado de no ir convocado a ser un habitual en el once celeste.

"Mi vida es la misma, pero sí que me ha cambiado la situación deportiva, que antes era muy mala. Desde el cambio de entrenador me ha dado un giro de 180 grados. Cardoso me ha dado confianza y ahora estoy jugando", comentó el futbolista en rueda de prensa.

Jozabed no escondió que el inicio de curso fue "duro" para él porque Antonio Mohamed, el técnico con el que empezó la Liga, no cumplió su palabra.

"Fue duro porque no me esperaba eso. Tuve una conversación con el anterior entrenador y al final no se reflejó nada de lo que me él dijo en la realidad. Y ahí te pones a pensar un poco y se te escapan cosas, pero el fútbol también tienen estas cosas", explicó.