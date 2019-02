Extremadura llama a aplicar objetivos desarrollo sostenible "con coherencia"

Bruselas, 7 feb (EFE).- La directora de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, instó hoy a emplear el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como una herramienta para ejecutar políticas públicas "con coherencia", que consideró "clave para reconectar con una parte de la sociedad".

"La importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es que permiten que todos nos sintamos incluidos. Se convierten en un lenguaje común, en un lenguaje homologado que nos va a permitir medirnos con unos mismos criterios en Mérida, Bruselas o en cualquier otro lugar del mundo", afirmó Balas durante su intervención ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas.

La directora de Acción Exterior extremeña afirmó que una de las mayores responsabilidades de la administración local es "trabajar para afianzar el desarrollo y crecimiento" de los ciudadanos mediante la implementación de los ODS, que, afirmó, deben ser una vía para "proyectar, ejecutar y dimensionar con coherencia las políticas públicas".

"Coherencia entre las políticas en las que tenemos competencia, como servidores públicos en regiones y ciudades, y coherencia con las políticas hacia el exterior", añadió.

Balas consideró la Agenda 2030 de Naciones Unidas como un "vehículo sostenible" hacia un nuevo "contrato social global", un contexto en el que hizo una referencia especial a los jóvenes.

"En las elecciones del 26 de mayo van a votar por primera vez jóvenes que han nacido con el euro (...), que entienden la vida desde una dimensión global, porque es la realidad que viven", explicó la directora, que instó a emplear los ODS para facilitar "procesos que permitan escuchar y planificar las nuevas ideas que la sociedad plantea".

"La Agenda 2030 tiene que ser entendía como aquella herramienta que permita no dejar a nadie atrás. No hay otra Agenda B, porque no hay un planeta B", concluyó Balas.