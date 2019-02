España considera una cuestión "interna" de Venezuela el relevo de embajadores

Washington, 6 feb (EFE).- El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, consideró hoy que el relevo en su país de los embajadores que representan a Venezuela es una cuestión "interna" de la nación caribeña.

Martín Valenzuela, además, afirmó, sin embargo, que la decisión de nombrar un nuevo embajador recae sobre el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que el 23 de enero se declaró presidente interino de Venezuela y logró el respaldo de decenas de países, incluido España.

"En un primer momento, es una cuestión venezolana", dijo el diplomático en un encuentro con periodistas en Washington.

"Voy a rendirme a la historia de cómo algunos representantes diplomáticos españoles de la República hicieron el traspaso de sus cuentas y libros y demás a los representantes de Franco. Es decir, eso a priori puede ser una solución interna venezolana si lo llevan en orden y lo reconocen", añadió.

Fuentes de Exteriores insistieron el martes a Efe en que en el Ministerio español no se ha recibido ninguna petición de plácet (aprobación) por parte del equipo de Guaidó. Tampoco se le ha retirado el plácet al actual embajador de Venezuela en España, Mario Isea.

Al ser preguntado sobre si España debe hacer más en ese relevo de embajadores, Martín Valenzuela contestó: "si lo solucionan ellos, ¿por qué? No tenemos que ir con la policía a la embajada venezolana, si ellos los venezolanos son capaces de solucionarlo sin más".

"Es decir -agregó- si llega el nuevo embajador, toma posesión, el otro no le impide nada, puede utilizar las cuentas, etc. Si no lo hacen, pues entonces claro que tendremos que hacer algo, pero no adelantemos acontecimientos".

Según el senador español Dionisio García Carnero, del Partido Popular (PP, centroderecha), el próximo 12 de febrero la Asamblea Nacional venezolana propondrá al diputado Antonio Ecarri Bolívar como nuevo representante de Venezuela en España, con lo que Isea, designado por Maduro, dejaría de tener la representación ante el Ejecutivo español.

España y otros 21 países de la unión Europea (UE) han reconocido esta semana a Guaidó como presidente interino de Venezuela y le han pedido que convoque elecciones.

El grupo internacional de contacto para Venezuela, impulsado por la UE, se reunirá en Montevideo mañana jueves por primera vez en un intento por facilitar el diálogo y promover las condiciones para que se celebren nuevas elecciones en el país.

Por el momento participan en el grupo la UE como institución y ocho de sus Estados miembros (España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido), así como cinco naciones latinoamericanas (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay).