Los equipos de Moto2 y Moto3 cierran primer entrenamiento del año en Cheste

Cheste , 7 feb .- El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado la segunda y última jornada de entrenamientos de los equipos mundialistas de Moto2 y Moto3, que han cerrado así su primera oportunidad del año para rodar sobre el asfalto de un circuito de Gran Premio.

El piloto de Moto2 Álex Márquez, uno de los candidatos al título, ha explicado tras las pruebas el trabajo de puesta a punto que han llevado a cabo que incluye un simulacro de carrera.

El catalán se ha mostrado "contento de cómo ha ido, sobre todo con el ritmo, aunque aún queda mucho trabajo por delante. El invierno es muy largo, se hace eterno, así que volver a estar encima de la moto y tener sensaciones de velocidad es muy divertido".

Los pilotos de Moto2 han tenido la oportunidad de poner a prueba los nuevos motores con los que contarán en la temporada 2019 fabricados por la firma británica Triumph.

Para Márquez las sensaciones son "muy buenas, me he sentido cómodo, me he sentido bien, los tiempos han salido, así que contento pero hay que seguir trabajando".

Para el piloto valenciano de Moto3, Vicente Pérez, "ha sido un test bastante productivo ya que estamos trabajando con la nueva moto que tiene bastantes cambios y muy positivos con respecto a la del año pasado".

El piloto de Cullera enrolado en el mundial desde mediados de la temporada pasada afronta su primera temporada completa con la KTM de Avintia Racing.

"Ha sido un invierno duro, aun me estoy recuperando de la intervención en la mano izquierda hace mes y medio y no he podido hacer la pretemporada como yo hubiera querido, pero lo importante es que ya estamos bien físicamente y preparados para dar guerra en Qatar", ha asegurado.

La jornada ha culminado sin incidentes de consideración con las caídas de los pilotos de Moto3 Tatsuki Suzuki, Vicente Pérez, Albert Arenas y Tom Boot Amos y los de Moto2 Jake Dixon y Álex Márquez todas ellas sin consecuencias.

Los pilotos de Moto2 y de Moto3 volverán a la acción la próxima semana en Jerez y dos entrenamientos privados programados y en las pruebas oficiales del 20 al 22 de febrero.

El Campeonato del Mundo comenzará los días 8, 9 y 10 de marzo en Catar y terminará como cada año, el 17 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo.