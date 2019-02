Cristóforo: "El David de Miguel Ángel me impresionó mucho"

Getafe , 7 feb .- Sebastián Cristóforo (Montevideo, 1993) tiene solo 25 años, pero a su edad acumula experiencias que otros no han disfrutado en toda una vida. Futbolista en Sevilla y Florencia, dos de las ciudades más bellas de España e Italia, ahora defiende los colores del Getafe. Su objetivo, ayudar a que el equipo se salve y, si puede, acompañarlo de nuevo a Europa. La Agencia EFE le entrevistó en exclusiva.

- Pregunta: Uno consulta la clasificación de la liga española de arriba a abajo y ve Barcelona, Atlético, Real Madrid, Sevilla... y Getafe. ¿Cómo se le explica a quien no sigue la competición que estén quintos?

- Respuesta: Estamos contentos, felices. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos que seguir por ese camino que es el indicado. Sabemos que es una misión dura, muy larga, difícil. Pero trabajando así esperamos llegar. Nuestro objetivo es la salvación pero uno siempre es ambicioso

- P: Usted sabe lo que es jugar en Europa. ¿Puede este Getafe volver a disputar competiciones internacionales el año que viene?

- R: Yo creo que sí pero primero vamos a intentar salvarnos, a ir paso a paso. Sabemos que es complicado porque hay muchos equipos muy buenos y la liga es muy larga pero la ilusión y las ganas de jugar en Europa las tiene todo el mundo.

- P: ¿Preferiría competir por un puesto en Europa con otro equipo que no fuese el Sevilla?

- R: Ahora pienso en el Getafe pero siempre voy a querer lo mejor para el Sevilla, de eso no tengo dudas. Pasé allí los mejores años de mi carrera hasta ahora pero actualmente defiendo los colores del Getafe y quiero lo mejor para el club.

- P: ¿Está Bordalás capacitado para alcanzar el nivel de Unai Emery? ¿Puede dirigir a un Paris Saint-Germain o a un Arsenal?

- R: Eso depende de cada técnico, de las aspiraciones que tenga. Tiene las ganas que tiene Unai cuando estaba en un equipo, la intensidad, la garra que le mete a los entrenamientos. Tiene a todo el equipo entrenando fuerte y eso creo que es principalmente uno de los pilares que debe tener un entrenador y un equipo para intentar llegar lo más lejos posible.

- P: Todo el mundo se permite estos días opinar un poco a la ligera sobre la forma de jugar del equipo. ¿Cómo definiría usted el estilo del Getafe?

- R: Se habló mucho de eso y se sigue hablando. El equipo está jugando así y está dando resultados. Por eso estamos ahí, nadie nos regaló nada. Tenemos que seguir trabajando como trabajamos y seguir jugando como jugamos. No nos salimos de la regla en ningún momento porque no tenemos muchos expulsados y no nos perjudica en nada. Hay que seguir jugando a este nivel.

- P: ¿Por qué jugar al límite es algo que se considera negativo?

- R: Puede que juguemos fuerte pero es nuestra intensidad y la forma de vivir el fútbol que tenemos. El equipo lo entiende así, nos está dando resultados y no tenemos por qué cambiarlo. Hay un juez que decreta qué es el límite del reglamento y está para determinarlo. Nuestra intensidad es máxima para intentar ganar las disputas y que el equipo gane.

- P: Hay un compatriota suyo al que muchas veces se persigue por su intensidad en el campo. Hablo de Luis Suárez. ¿Crees que sería tan bueno si no fuese tan competitivo?

- R: Se complementa todo, es un plus que él tiene como lo tenemos todos. Es gran parte de su personalidad y de cómo vive el fútbol, le ha llevado a ser uno de los mejores 'nueves' del mundo. Por eso mismo, no está nada mal.

- P: ¿Cuándo le vamos a ver con él en la absoluta?

- R: Eso no lo sé. Por ahora estoy centrado en poder jugar con el Getafe, con muchas ganas. Todo jugador sueña con ir una vez con la selección.

- P: Hay fotos suyas en el Ponte Vecchio, en el Coliseo de Roma, en la Plaza de España de Sevilla. ¿Entiende al jugador que no aprovecha las oportunidades que le da el fútbol para conocer mundo?

- R: Yo creo que el futbolista tiene que conocer. En esta profesión hermosa que nos tocó, que es corta y podemos disfrutar, tenemos parte también para poder disfrutar de otras cosas. A mi me tocaron unas ciudades divinas, a las que todo el mundo sueña ir. La verdad es que no puedo más que halagarlas.

- P: Pasó por la Fiorentina. ¿Visitó la Galería de la Academia y la Galería de los Uffizi?

- R: Visité la Galería de los Uffizi, el Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, la Galería de la Academia... El David de Miguel Ángel me impresionó mucho. Se habla mucho de su historia y me impresionó por lo grande que es y los pequeños detalles que tiene en todo el cuerpo. Es como una persona.

Cuando lo ves piensas en esos años, cuando no tenían la tecnología que hay ahora y se hacía todo a mano, y en el momento te llama la atención. También cuando ves el Duomo te pones a pensar cómo hicieron una catedral tan inmensa en el centro de la ciudad.

- P: Si pudiera elegir a un futbolista con el que compartir un doble pivote en el centro del campo... ¿Quién sería?

- R: No sabría decir. Uno que tenga de todo, que sea completo. Hoy en día hay muchos aunque ahora no me viene un nombre a la cabeza. En su momento me gustaba Zidane, aunque no sea un pivote como me gusta a mi. Me marcó mucho también 'el ruso' Pérez. Era la época en la que la selección uruguaya estaba jugando a un gran nivel y él me gustaba cómo jugaba, yo intentaba hacer cosas que él hacía.

- P: Su hermano es portero. ¿Le ha metido usted más penaltis a él o le ha parado más él a usted?

- R: Él me ha parado más a mi. Es una familia en la que los dos jugamos al fútbol y eso es bueno porque ves el deporte desde otros puntos de vista. Cuando puedo seguirlo lo sigo y estamos en permanente contacto.

- P: ¿Por qué no le hemos visto aún dar el salto a Europa?

- R: La oportunidad se da por momentos sí y por otros no. Son factores de estar bien, la suerte, que necesiten en otro lado un portero. El sueño de todos es que llegue a Europa o a seguir creciendo como portero.