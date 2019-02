Cala: "El Málaga vive del error del rival y tiene dos bichos arriba"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 feb (EFE).- Juan Cala, uno de los cuatro capitanes de la UD Las Palmas, ha manifestado este jueves en rueda de prensa que el Málaga CF, rival el próximo domingo en el estadio La Rosaleda "vive del error del rival", es fuerte en defensa y tiene "dos bichos arriba", sus delanteros.

El defensa sevillano considera al cuadro andaluz un equipo al que es muy difícil "hacerle una ocasión de gol", y tiene "muchos recursos en ataque", además de contar con el factor de jugar en casa y la "confianza" que da su buena clasificación.

Cala cree que en el objetivo de aspirar al ascenso, Las Palmas tiene que dar "un primer paso adelante" como un "zarpazo" en La Rosaleda ante un rival directo, al que ya ganaron en la primera vuelta por 1-0.

El central andaluz cree que la temporada del equipo amarillo ha estado llena de "infortunios", por lo que necesitan "esa pizca de suerte" para estar arriba, y recalca que le equipo ha "merecido más" en muchos encuentros.

"Estamos sufriendo, parece que el equipo no termina de arrancar, pero en el mes de febrero nada es definitivo, sea cual sea el resultado de Málaga", ha explicado ante los periodistas.

La Unión Deportiva ya ha visto reflejados en la clasificación los tres puntos del partido suspendido frente al Reus, aunque Cala aclara que "psicológicamente" no le afecta porque "ya contaba con ellos", pero le sirve para darse cuenta de que no están "tan lejos", a cinco puntos de la promoción, "y no es todo tan dramático".