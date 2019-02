UPN se suma a la concentración "para defender la unidad de España"

Pamplona, 6 feb (EFE).- UPN ha anunciado que se suma a la concentración convocada este domingo en Madrid para "defender la unidad de España", en discrepancia con la gestión que de la crisis de Cataluña hace el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para los regionalistas, ?no todo vale para mantener un Gobierno. El Estado de derecho no admite atajos y todos los gobiernos tienen que estar al servicio del conjunto de la ciudadanía. No se puede pactar ni se puede negociar con quienes quieren romper la unidad constitucional?, señalan en una nota.

Así, cree UPN que en Navarra existe una presidenta, Uxue Barkos, "al servicio del nacionalismo vasco y que, además, apoya a los que han violentado las leyes en Cataluña", y "ahora es el propio Gobierno de España el que legitima a los independentistas catalanes?.

Advierte UPN de que "hace años, Cataluña era un riesgo y hoy, desgraciadamente, es un peligro inminente para la unidad constitucional, para la igualdad de todos los españoles y para el desarrollo económico de nuestro país".

Por ello, creen que "ha llegado el momento de decir 'basta ya' y de dejar de hacer cesiones al independentismo catalán?, han indicado.