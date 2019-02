Soraya Rodríguez pide que el PSC no marque la política territorial del PSOE

Madrid, 6 feb (EFE).- La exportavoz socialista en el Congreso y diputada por Valladolid, Soraya Rodríguez, ha pedido a la dirección del PSOE que la política territorial vuelva a ser "consensuada" por todas las federaciones y que no sea el PSC el que marque el paso en el diálogo político sobre el conflicto de Cataluña.

Rodríguez ha defendido, en los pasillos del Congreso, que la solución al problema de Cataluña "no es una mesa solo de partidos catalanes, sino que es una mesa de partidos nacionales" y ha respaldado la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que se convoque una reunión del Comité Territorial del PSOE.

"La postura territorial del PSOE siempre ha sido una, que nos ha costado muchísimo consensuar, pero nunca en política territorial ha primado la política del PSC o de cualquier otra federación", ha recordado a la dirección de su partido, a la que ha reclamado "de nuevo debate y posición común" sobre el diálogo con los independentistas catalanes.

Aunque ha asegurado que cree al Gobierno cuando dice que la figura del relator y los avances que hay respecto a la configuración de los espacios de diálogo sobre Cataluña no tienen nada que ver con la negociación de los presupuestos de 2019, ha exigido a los miembros del Ejecutivo que "digan de forma clarísima 'no es no' a ERC y el PDeCAT", que sí están intentando vincular ese debate" al apoyo presupuestario.

Tras apuntar que, si el Gobierno de Sánchez no negara esa vinculación, se estaría "colocando al nivel de un chantaje que es inaceptable", Rodríguez ha explicado que hay una "honda" preocupación en su partido por el diálogo con los independentistas catalanes, a poco más tres meses de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

"Ha llegado el momento de parar, de hablar, encontrarnos y retomar consensos internos, luego consensos constitucionales y luego la inclusión con todas las fuerzas políticas del Estado", ha propuesto.