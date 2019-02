Sector agroalimentario pide medidas de contingencia ante posible brexit duro

Bruselas, 6 feb (EFE).- El sector agroalimentario europeo pidió hoy a la Unión Europea (UE) "medidas de contingencia" ante los problemas que una posible salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo producirán sobre las aduanas, el etiquetado o la seguridad de los productos.

Las organizaciones Copa Cogeca, CELCAA y FoodDrinkEurope, han dirigido una carta al negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, que insiste en que una salida ordenada por parte de Londres, incluido un periodo transitorio, "sigue siendo la única manera de impedir que la marcha de Reino Unido tenga un enorme impacto sobre la cadena agroalimentaria".

"La UE se debería preparar para un escenario de no acuerdo. Las empresas, los agricultores y las cooperativas agrarias de ambas partes están trabajando en medidas", indica la misiva, que precisa que esas acciones "no impedirán una gran distorsión de las cadenas de suministro" en caso de no acuerdo.

Además, añaden los productores, "está resultando difícil para los operadores más pequeños prepararse adecuadamente, ya que tendrán que afrontar procedimientos de exportación por primera vez y carecerán de los recursos necesarios".

Por ello, las organizaciones piden a las instituciones europeas que consideren la aplicación de "medidas de contingencia unilaterales" específicas para el sector agroalimentario, entre las que mencionan algunas relativas a las aduanas, el etiquetado, la seguridad alimentaria y el transporte.

También les invitan a reflexionar sobre posibles ajustes en los mercados agrícolas y a preparar "políticas de apoyo y fondos de emergencia" para resolver con rapidez cualquier "acontecimiento imprevisto".

"No hay duda de que el sector agroalimentario será uno de los más afectados por la salida de Reino Unido de la UE debido al uso de sus cadenas de suministro altamente integradas y la fabricación de productos perecederos", alertan los productores.

En 2017 las exportaciones agroalimentarias de la UE al Reino Unido ascendieron a 41.000 millones de euros, mientras que las británicas hacia la UE alcanzaron los 17.000 millones.

Este comercio da empleo a unos 44 millones de personas en los Veintiocho.