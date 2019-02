Romera: "Estoy muy contento de haber venido al Rayo Majadahonda"

Majadahonda , 6 feb .- Dani Romera, jugador cedido por el Cádiz al Rayo Majadahonda en el mercado de invierno, se mostró satisfecho por su incorporación al conjunto madrileño al tiempo que destacó el estilo de este.

"Me sorprendió cuando el Rayo Majadahonda jugó en el Ramón de Carranza en la primera vuelta, lo hizo muy bien. Estoy muy contento de haber venido aquí y vengo con mucha ilusión por aportar lo máximo de mi", declaró en referencia a un duelo que vencieron los cadistas por 1-0 con gol suyo.

"Llevo mucho tiempo sin jugar de titular, después de sufrir una lesión en el hombro en septiembre y tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol otra vez. Para eso vengo aquí, para ayudar al equipo lo máximo. Tengo ganas de jugar el sábado", explicó en declaraciones difundidas por el Rayo Majadahonda.

Asimismo destacó el recibiento que le han brindado: "Estoy muy contento con los compañeros y con el entrenador, me estoy adaptando muy bien. Me gusta mucho cómo juega el equipo, cómo me han acogido. Estoy muy contento".