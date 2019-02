Puig pide clarificar la figura del "relator" y dentro del debate de partidos

Alicante, 6 feb (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha urgido a "clarificar" la figura del "relator" en la mesa de diálogo de los partidos catalanes y, en todo caso, ha subrayado que se enmarca dentro del debate entre los partidos y no en el ámbito institucional.

A preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración del foro "Diálogos de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo", que se celebra hoy en Casa Mediterráneo de Alicante, Puig ha afirmado que "no debe haber dudas de que no hay ningún tipo de necesidad de intervención foránea".

"En estos momentos", ha señalado "hay que clarificar esta cuestión por parte de todos los actores" ya que cree que en el caso de Cataluña "evidentemente la única hoja de ruta posible es el Estado de Derecho en su legitimidad y el diálogo como práctica política imprescindible".

"Pero no debe haber ninguna duda de que no hay ningún tipo de necesidad de intervención foránea", ha insistido Puig, para quien "es evidente que la clarificación del Gobierno en esta cuestión es bien clara".

El president valenciano ha proseguido que "si alguien en algún momento puede ayudar a decirles a todos los actores, especialmente a los independentistas, que se puede debatir todo dentro del Estado de Derecho, y que se puede cambiar lo que democráticamente se decida dentro de la legalidad, cualquier aportación será positiva".

En todo caso, ha advertido de que esta figura se enmarca "sin lugar a dudas en un espacio de debate partidario, entre partidos, pero no en un ámbito institucional", donde, ha apuntado, no cabe "ningún tipo de asociación que no tenga que ver con la realidad".