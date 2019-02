Proponen un juramento contra el acoso sexual a los candidatos a las europeas

Bruselas, 6 feb (EFE).- El grupo de trabajadores contra el acoso en el Parlamento Europeo (PE) "Me too EP" presentó hoy un juramento para combatir y prevenir la cultura machista en la institución al que esperan se sumen el máximo de candidatos posible a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

"Prometo combatir, prevenir y denunciar activamente el sexismo y el acoso sexual y nunca permanecer en silencio ni aceptar justificación para tales actos", dice el primero de los diez puntos del compromiso.

El juramento también compromete a los elegidos para la próxima Eurocámara a promover la igualdad, denunciar la impunidad, proteger a los trabajadores con contratos más precarios, luchar por la creación de una estructura adecuada para tratar las denuncias y poner fin a la cultura del silencio.

En 2018, un grupo de asistentes y otros trabajadores de la Eurocámara pusieron en marcha el "Me too EP" que cuenta con un blog donde las víctimas pueden denunciar su caso anónimamente.

Coincidiendo con el lanzamiento de este compromiso escrito, el "Me too EP" celebró hoy una conferencia sobre acoso en las instituciones en la que la propia defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, reconoció que no le había "sorprendido" saber que existen casos de acoso sexual en lugares como el Parlamento Europeo.

"En todos los entornos políticos hay abusos porque hay poder (...) y también esta institución es un espejo del resto de la sociedad. Lo mismo ocurre, sin duda, en otros entornos laborales menos públicos", lamentó O'Reilly, que dijo conocer bien el machismo por su "generación" y por pertenecer "a una sociedad tan conservadora como la irlandesa".

La defensora del pueblo europea señaló al mismo tiempo que en el caso de las instituciones europeas "es especialmente grave dado el papel en favor de la dignidad y los derechos humanos" que pregonan.

La oficina de la Ombudsman comunitaria publicó en 2018 un informe en el que concluyeron que los protocolos y cursos de formación contra el abuso que hay en Bruselas no existen sin embargo en la mayoría de organismos públicos ni centros de trabajo privados en el territorio de la Unión Europea (UE).

"La vieja cultura del silencio ante los abusos sigue estando muy presente", lamentó O'Reilly, que dijo que a menudo la víctima no quiere denunciar "por miedo a ser marcada como problemática".

"Que te acosen no es como que te roben la cartera. Todo el mundo a tu alrededor va a juzgarte sobre si eres víctima realmente", añadió la defensora del pueblo, que dijo que los hombres "nacen con todos los derechos dados solo por nacer hombres".

O' Reilly reclamó que "protocolos claros, rápidos y efectivos" para denunciar y que den protección a la víctima.

"Lo que hace falta es un cambio cultural mayor, pero mientras tanto, pongamos herramientas en marcha", añadió.

Sobre la dificultad para denunciar también se pronunció Birgit Van Hout, de Naciones Unidas, que dijo que un 20 % de las víctimas reconoce tener miedo a reportar su caso "por si tiene efectos negativos para su carrera".

Van Hout coincidió en señalar que incluso en los organismos internacionales con personal de amplia formación se produzcan abusos y señaló la dificultad de acotarlo cuando "la mayoría de los casos los infringen personas en altos puestos de responsabilidad".

En ese sentido, apuntó la necesidad de que se equipare el número de mujeres y hombres en altos cargos en las instituciones como la ONU y la Unión Europea (UE), así como en otras administraciones y empresas.

"Cuantas más mujeres tengamos en puestos de responsabilidad más posibilidades de atajar esta cultura de la impunidad", coincidió la investigadora Beatrice Fresko, que presentó un estudio sobre acoso en parlamentos que revela que el 24 % de las parlamentarias ha sufrido acoso sexual.

En la conferencia también intervinieron varias periodistas europeas, entre ellas la española Cristina Fallarás, que puso en marcha la campaña "#Cuéntalo" para que las mujeres de España y Latinoamérica explicarán a través de redes sociales sus experiencias de acoso para visibilizarlas.

Fallarás explicó que en 10 días hasta 3 millones de mujeres usaron la etiqueta "#Cuéntalo" para contar unos testimonios "que no habrían salido nunca en los medios" tradicionales, dominados por hombres y sobre los que tiene gran influencia la Iglesia católica, explicó. EFE