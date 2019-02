El PP propone ampliar a 1.000 los lugares en los que votar en el exterior

Madrid, 6 feb (EFE).- El grupo parlamentario del PP ha entregado este miércoles al Gobierno su propuesta para la derogación del sistema de voto rogado y sustituirlo por otro en el que, entre otras cuestiones, y con el objetivo de conseguir que voten cuantos más ciudadanos en el exterior, amplía a 1.000 los lugares en los que ejercer el sufragio.

Es una de las medidas que incluye la propuesta del PP, tal y como ha explicado en una declaración remitida a Efe la diputada popular Ana Belén Vázquez.

Un dato ha dado la parlamentaria para explicar la conveniencia de su propuesta, que espera acepte el Gobierno y pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo: antes del sistema actual, aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, votaba aproximadamente el 30 por ciento de los españoles que residían en el extranjero; con el actual sistema este derecho lo ejerce un 3 por ciento.

Para propiciar que voten más ciudadanos, Vázquez ha planteado ampliar a 1.000 los lugares en los que depositar la papeleta, de modo que no sean sólo las embajadas y los consulados españoles -hay unos 167 puntos actualmente, según los datos ofrecidos por Vázquez-, sino además centros como los institutos Cervantes o casas regionales, en definitiva establecimientos o sedes que dependan de la administraciones.

También aboga el PP por alargar a siete días, y no tres como en la actualidad, el plazo para votar y por que la documentación que se envía para materializar el derecho al sufragio se envíe por valija diplomática, no por correo ordinario, ya que éste "en muchos países no funciona correctamente", según ha señalado.

Otra de las prioridades para el Partido Popular es garantizar en la medida de lo posible que el voto se deposite en urna, de manera que "lo excepcional" sea votar por correo, ha indicado Vázquez.

Así, el PP solicita que entre los días 29 y 34 desde el arranque de la convocatoria de elecciones se remita la información a los ciudadanos, y así, se puedan agilizar los plazos.

Un "certificado acreditativo de personalidad" es una novedad más del elenco que plantean los populares, y éste, tal y como ha recalcado la diputada, se entregaría a un funcionario con potestad para dar fe del documento, por lo que entonces se facilitaría el voto por correo. También buscaría esta medida evitar posibles fraudes.

Vázquez ha subrayado que su grupo y representantes del Gobierno han tenido ya varias reuniones "informales" y ha expresado su confianza en que el Ejecutivo acepte esta propuesta que beneficiaría, ha apuntado, a los dos millones de españoles que residen en el exterior y que quieren votar con las mayores garantías.