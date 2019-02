Olivera: "No esperaba volver esta temporada"

Getafe , 6 feb .- El uruguayo Mathías Olivera, lateral izquierdo que ha vuelto al Getafe tras jugar la primera parte de la temporada cedido en el Albacete, reconoció que no esperaba retornar tan pronto si bien se mostró muy satisfecho por ello.

"Si soy sincero no esperaba volver porque el préstamo era a un año con repesca a los seis meses. Eso quiere decir que uno estaba haciendo las cosas bien en Albacete. Estaba muy contento allí pero cuando me llamó el entrenador para formar de nuevo parte del plantel no lo pensé. Aquí estoy para aportar desde donde me toque", dijo.

"La verdad es que estoy muy contento. Volver quiere decir que uno hizo las cosas bien en el equipo que estaba. Venir, y más con los puntos que tiene el equipo, la verdad es que es muy lindo. Pero el objetivo es la salvación y tenemos que seguir paso a paso para lograr eso", expresó también.

Olivera fue presentado junto a las otras incorporaciones invernales del Getafe, Mathieu Flamini y Samu Saiz. Allí se refirió también al estilo de juego de los suyos: "Creo que muchos equipos juegan al límite. Pero en el Getafe existe el debate por los puntos que tiene, hay muchos equipos que juegan al límite y de los que no se habla. Eso quiere decir que el Getafe está haciendo las cosas bien".