Nahuel llega a Dépor con doble objetivo: ascender y quedarse

A Coruña, 6 feb (EFE).- El extremo argentino Matías Nahuel afirmó este miércoles que ha llegado al Deportivo con el doble objetivo de ascender a LaLiga Santander con el conjunto gallego y, paralelamente, ganarse su continuidad como jugador blanquiazul, ya sea un año más en calidad de cedido o en propiedad, puesto que el club dispone de esas dos opciones.

Nahuel, nacido en Argentina pero internacional en las categorías inferiores de la selección española, fue presentado por el Deportivo en la Ciudad Deportiva de Abegondo cuatro días después de su debut con el equipo en el partido ante el Tenerife (0-0).

"Vengo para cinco meses, con un objetivo muy claro que es ascender con el Dépor y ayudar todo lo posible para que el equipo suba", indicó sobre el propósito colectivo, mientras que sobre el individual precisó que pretende "hacerlo bien estos meses y prolongar" su contrato como blanquiazul.

A su lado, el director deportivo del club gallego, Carmelo del Pozo, explicó las opciones que tiene de ampliar la relación que inicialmente concluye el 30 de junio.

"Lo primero y fundamental es conseguir un objetivo claro que todos sabemos, el de subir a Primera. Podríamos extender la cesión un año más y tendríamos en este tiempo una opción de compra voluntaria por una cantidad que, si se demuestra que es un buen jugador, es asequible para el Deportivo", indicó el responsable del área deportiva.

Nahuel, que ha defendido las camisetas del Villarreal, el Betis y el Barcelona B, ha llegado al Deportivo procedente del Olympiacos griego, que "puso de su parte" para que la operación cuajara.

También ayudó a convencerle el brasileño Guilherme dos Santos, que el pasado verano desembarcó en el equipo griego procedente del Deportivo.

"Cuando se dio la posibilidad le pregunté muchas cosas sobre el club y la ciudad y me dijo que no tuviera duda. Fue fundamental para venir aquí", reconoció el hispano-argentino.

Debutó muy joven en Primera División, pero no llegó a consolidarse, algo que no obvió en su comparecencia.

"Por momentos tuve algunas dificultades y no he despegado como quería pero la temporada pasada en el Barça B demostré el tipo de jugador que soy, eso me llevó a un grande como Olympiacos y ahora vengo a un equipo con un objetivo claro de subir a Primera", expuso.

Preguntado sobre si prefiere jugar como extremo o enganche, señaló que estará "contento" solo con jugar, aunque se siente "más cómodo" en la banda y se congratuló del sistema de juego del Deportivo (4-3-3 o 4-3-1-2) porque le "tiene bastantes variantes por dentro y por fuera".

Nahuel destacó que se ha encontrado en el Deportivo "un grupo muy humano, muy amigo, todos con el objetivo claro" de ascender y confesó que el que le "sorprendió" el centrocampista Edu Expósito, aunque "todos son grandes jugadores".

También subrayó el apoyo de la afición, con "20.000 personas" en el estadio de Riazor, algo que supone "mucho" para el Deportivo y "un poco de miedo" para el rival.

Del Granada, al que se enfrentará el domingo en el Nuevo Los Cármenes, dijo que es un "partido complicado como todos" y añadió que están "mentalizados" para disputarlo por lo que puede suponer en la clasificación.