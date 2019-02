El Museo Británico repasa sesenta años de postales artísticas

Londres, 6 feb (EFE).- Más de trescientas postales creadas a partir de 1960 por reconocidos artistas como Richard Hamilton y Tacita Dean puede verse a partir de este jueves en una muestra en el Museo Británico de Londres.

Los trabajos, que estarán expuestos hasta el 4 de agosto, han sido seleccionados de entre las más de 1.000 postales que donó el año pasado al museo el escritor y experto en arte Jeremy Cooper.

El Museo Británico indicó, en un comunicado, que esa colección convierte al centro londinense en el "líder mundial" en cuanto a la conservación de esa clase de obras de arte.

Entre las postales destacadas se encuentran diversas imágenes con mensajes políticos, como "War is Over", de John Lennon y Yoko Ono, y el trabajo contra la guerra de Vietnam "Art for the Moratorium" de Jasper Johns.

Una de las secciones de la muestra está dedicada a postales de invitación diseñadas por célebres artistas y cuenta con diversas rarezas y piezas únicas.

Una de ellas es una invitación original a la exposición de Andy Warhol "Holy Cow! Silver Clouds!! Holy Cow!", que se celebró en 1966 en el Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en Estados Unidos.

"Para muchas personas, esta muestra va a ser una revelación, porque este tipo de arte no es muy conocido, a pesar de que muchos de los artistas contemporáneos más célebres lo han cultivado", señaló el director del Museo Británico, Hartwig Fischer.

El conservador del centro Hugo Chapman explicó, por su parte, que el "limitado formato rectangular" de las postales obliga a los artistas a "crear nuevos y radicales modos de explorar sus posibilidades expresivas".

La colección incluye trabajos "de la más alta calidad, sorprendentes, provocadoras, juguetonas y en ocasiones muy divertidas", describió Chapman.